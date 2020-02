Catalogan 28% de asesinatos de mujeres como feminicidios

El 28% de los asesinatos de mujeres en Tijuana durante 2020 han sido catalogados como feminicidios, informó la Fiscalía General del Estado.

En entrevista con Grupo Healy, el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, y el comisionado de la Guardia Estatal, Carlos Flores, declararon que de las 24 ejecuciones en contra de mujeres confirmadas en 2020, el 28% se tipificaron como ese delito.

Dicho porcentaje representa un incremento en comparación con 2019 y 2018, años en los que solo se reportaron el 9% y 8% respectivamente de crímenes catalogados como feminicidio.

En la entrevista que a continuación se transcribe, expusieron que uno de los principales logros desde que asumieron el cargo son las órdenes de aprehensión cumplimentadas.

¿Cuáles considera que son los principales logros que ha tenido la Fiscalía en los dos primeros meses del 2020?

Guillermo Ruiz Hernández (GRH).- Tenemos dos logros, sobre todo identificar la problemática que tiene el Estado. El trabajo de la Fiscalía ha consistido en atacar esos problemas que fueron identificados y lograr un gran avance en materia de seguridad.

Tenemos que la delincuencia andaba en la calle a sabiendas de que había cometido un ilícito. Existen muchas órdenes de aprehensión. Si bien es cierto hay carpetas mal integradas, hay muchas órdenes de aprehensión no ejecutadas.

Nos dimos a la tarea, a través de la Guardia Estatal de Seguridad, de empezar a ejecutar todas aquellas órdenes de aprehensión que existían y eran del dominio público, era de gente que generaba violencia y andaba circulando en las calles, para que fueran detenidas.

Hemos ejecutado más de mil órdenes de aprehensión a la fecha. Lo interesante de esto es que en gran número son por delitos de homicidio. Eso permite ir poco a poco contra esos generadores de violencia; y aquellos que han cometido delito de familia, que también son problema serio que se tenía.

También nos enfocamos en la protección a los adolescentes. Venía una racha donde la delincuencia estaba trabajando con la adolescencia a través de las adicciones, llámese droga o juego, endurecimos la penalidad y atacamos fuertemente áreas donde se practica ese tipo de ilícito.

Los antros también, con el mismo concepto, empezar a endurecer la fuerza de la fiscalía, y mano dura a todos aquellos que caigan en la corrupción de menores.

Foto: Sergio Ortíz

También tenemos la prevención, que debe jugar un papel mucho más importante que el ataque al crimen organizado. La prevención debe ser el brazo fuerte de la fiscalía, evitar que los jóvenes caigan en las manos de la delincuencia y que la mujer sea presa de la delincuencia, todo eso se hace en base a la prevención.

Uno de los delitos que ha causado sicosis en redes sociales es el homicidio en contra de mujeres ¿qué tan grave es la problemática y cómo garantizar que la situación no se está saliendo de control?

GRH.- El problema se genera muchas veces por los problemas de familia, violencia familiar. Te encuentras con una problemática donde existen adicciones, abandono de los padres, en casos en que las niñas viven con sus abuelos, tíos, no están integradas a una familia que les permita tener una guía. Súmale a eso que se unen a parejas violentas, con problemas de salud y abandono total, y además, falta de denuncia.

Cuando ves esas problemáticas al interior de la familia, ves una muchachita que sale a trabajar, quiere estudiar, se quiere superar y tiene pareja que es violenta, la golpea, la sigue y no se atreve a denunciar. Es un tema que tenemos que atender con prevención, la solución es la prevención.

Si no nos damos cuenta de que una niña llega a un antro y se le suministran droga, después ella está suministrando droga a amigos, la empiezan a involucrar; después la hacen adicta.

¿Están matando más mujeres en Baja California y en Tijuana, hay un incremento en 2020?

GRH.- No creo que haya un incremento, sí venía en ascenso los ilícitos de violencia familiar, tienes que analizar e irte a la raíz.

¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en Tijuana en 2020?

Carlos Flores (CF).- Hicimos un análisis de los últimos tres años, más lo que va del presente año. De manera constante, vemos que aproximadamente el 10% de los homicidios, las víctimas son mujeres, mismo caso para el año en curso.

Nosotros, en un acto de transparencia y reconocimiento a una problemática, de esa totalidad, el 28% han sido catalogados como feminicidios. Sin embargo, si revisamos los años anteriores, el año anterior solo 9% fueron catalogados como feminicidios, el que le antecede solo el 8% y el previo a ello el 5%.

Estamos haciendo una revisión detallada de cómo fueron tipificados esos homicidios donde fueron víctimas mujeres, si realmente reunían los elementos del tipo penal para ser catalogados como feminicidios.

En este caso, la instrucción del fiscal general hacia los fiscales es que desde el inicio se apele al protocolo y sean tratados como feminicidios, sin embargo, las víctimas siguen siendo el 10%.

¿Cuántas personas han sido detenidas por estos homicidios en 2020?

CF.- Nosotros, como Guardia Estatal, llevamos detenidas a cuatro personas, más otros tantos que han sido esclarecidos.

Es muy importante dejar en claro que es un delito que no se combate a través de patrullas y de más policías; debemos tener la visión muy clara y la objetividad de que la gran mayoría de los casos son delitos que se cometen intramuros, es decir, dentro de alguna casa o de algún lugar donde se esté conviviendo, lamentablemente muchos de los victimarios han sido conocidos de las víctimas o, en este caso, personas con las cuales recurrentemente se frecuentan. Es un tema en el cual, como sociedad, debemos estar cada vez capacitándonos, más en cuanto al respeto a la mujer, que yo creo que es una parte que nos hace falta trabajar en ello.

Nosotros, como Guardia Estatal, esta semana llevamos dos cursos de respeto hacia los derechos de la mujer y hemos estado trabajando muy de cerca con nuestro director de prevención del delito, con los institutos de la mujer en el estado y a nivel municipal, porque es un tema que nos preocupa mucho.

Uno de los casos que la ciudadanía estuvo siguiendo muy de cerca fue el de Marbella Valdez, ¿cuál fue el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación para capturar al presunto responsable?

CF.- Aquí, en este caso, vemos a una persona con un comportamiento muy atípico. Este asunto nace de una atracción que él tiene hacia la joven Marbella. Inicia con esta atracción, posteriormente, al no ser correspondido, lo lleva a otro plano, que es el tema de acoso y el tipo de relación que ya comentamos.

Una vez que la joven Marbella, lamentablemente, fue privada de la vida, vimos que esta persona con recurrencia estaba acudiendo a las inmediaciones de la fiscalía, argumentando tener interés en el esclarecimiento del homicidio de esta joven.

Un hecho muy fuera de lo normal lo vimos en los servicios fúnebres, en el sepelio de la muchacha, inclusive con la playera, simulando tener un dolor por la muerte de esta joven.

Como agencia estatal ya teníamos conocimiento de que había varios indicios, por lo cual se le mantenía en seguimiento a esta persona por la información que ya se estaba obteniendo.

Debo destacar que hubo un gran trabajo científico por parte de servicios periciales, el cual, con los elementos de prueba que reunieron y diversos elementos que aportó la Agencia Estatal de Investigación, el agente del Ministerio Público logró la orden de aprehensión en contra de esta persona.

En días pasados, el secretario de Seguridad en Tijuana aconsejó a las mujeres que no salieran solas a la calle, que salieran acompañadas, ¿considera que ya se llegó a ese punto en Tijuana en el que la autoridad aconseje que las mujeres no salgan solas?

GRH.- No, yo creo que no, la mujer es muy independiente, fuerte; no es un problema de violencia específico, lo que hemos determinado es que sí tienen que alejarse de la violencia, de las parejas violentas, de las adicciones, y no estar en un círculo de riesgo, como dice el comisionado, porque eso es lo que realmente genera este tipo de ilícitos.

En Tijuana puedes transitar por todos lados, no tienes generadores de violencia en áreas turísticas; los ilícitos que se cometen son precisamente también por jóvenes que cometen esos ilícitos para irse a jugar maquinitas o andar cumpliendo con lo que les piden los generadores de adicciones de droga.

La semana anterior se llevaron a cabo algunas detenciones importantes en la Zona Urbana del Río Tijuana después de una persecución y unos aseguramientos en el fraccionamiento Cuesta Blanca, ¿cuál es su opinión de que en las audiencias algunos de los detenidos quedaran en libertad?

GRH.- Los jueces tienen que tener consciencia de que se está haciendo un trabajo de investigación y ese trabajo lleva ciertas constancias probatorias que nos permiten judicializar a estas personas; muchas de ellas, por cuestiones técnicas, los jueces deciden ponerlos en libertad.

Respeto mucho la decisión de cada funcionario, sin embargo, todas aquellas personas que quedan en libertad, nosotros continuamos con la carpeta de investigación, alimentando las circunstancias que pudieran tener, tenemos una vigilancia permanente sobre ese individuo que fue puesto indebidamente en libertad y en su momento tenemos una carpeta más sólida.

En el tema del robo con violencia ¿se ha notado algún incremento en los casos de robo con violencia en Tijuana?

CF.- A través del Centro Estatal de Inteligencia, nosotros venimos monitoreando de manera cotidiana las variaciones o los picos atípicos que se generan en los delitos.

Uno de ellos, que detectamos en el mes de diciembre, fue precisamente el robo con violencia.

Cuando llegamos, después de un diagnóstico, determinamos como nuestras prioridades el tema del abatimiento de las órdenes de aprehensión por homicidio, atacar el gran cúmulo de órdenes de aprehensión por narcomenudeo que estaban pendientes.

Sin embargo, se presentó este movimiento atípico en el mes de diciembre del incremento de los robos con violencia, eso nos llevó, a partir del mes de enero, que reforzáramos el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por robo con violencia, robo a comercio, robo de vehículo, con la finalidad de tener el mismo resultado que hemos tenido en los homicidios.

Estamos esperando tener los resultados del mes de febrero para ver qué impacto ha tenido ese incremento en las órdenes de aprehensión por robo con violencia que hemos venido cumplimentando.

¿Hay alguna banda dedicada al robo con violencia en Tijuana?

CF.- Más que banda, estamos investigando la gran mayoría de los delitos. Nuestra prioridad es investigar bandas, porque ellos tienen una movilidad que tiene una mayor afectación, pero a lo que nos hemos venido dedicando es a la investigación, al esclarecimiento y la identificación de todos los participantes en ese tipo de delitos para lograr su captura.

¿Algo más que quiera agregar?

GRH.- Decirle a la ciudadanía que nos haga favor de denunciar, que no duden en la secrecía que tiene la fiscalía en este tipo de casos, que nos apoyen para determinar dónde hay corrupción de menores, dónde hay maquinitas, tienditas, en qué lugares se hace droga, si hay un individuo que es violento, que está armado, que levanten las denuncias para nosotros poder investigar, no necesariamente detener, pero sí hacer una investigación y ver si algún comportamiento puede ser causa de un ilícito para prevenir.