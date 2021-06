Catalina y su esposo esperan más de una hora para votar

TIJUANA, B.C.- Herculano Ayala Contreras de 65 en compañía de su esposa, la señora Catalina Tadeo de Atala de 61 años, acudieron a hacer fila a la Plaza Gran Florido con cede en el distrito 13 de Tijuana, esto desde las 7:00 horas de la mañana de este domingo en espera de poder ejercer su derecho al voto, sin embargo dijeron sentirse estresados pues siendo las 8:39 la casilla continuaba cerrada.

Estamos aquí desde temprano mi esposa y yo, venimos desde Palmas pero esto no abre, es estresante”, afirmó Herculano.

Herculano contó que es discapacitado pues dice no tener articulaciones en ambas rodillas, por lo que tiene que utilizar bastón para poder caminar.

“Yo no creo en el gobierno, creo en las acciones y en el cambio que pueden hacer. Todos los años qué hay elecciones nosotros votamos. Eso tendrían que hacer todos”, apuntó.

Por su parte Catalina señaló que no había salido de su casa debido a la pandemia provocada pro el virus COVID-19 y que el salir hoy representaba un reto y miedo.

“Yo no había salido de mi casa, aún no me vacuno, mi marido si, el ya, a mi me falta, iré esta semana co el favor de Dios. Es muy feo salir así y que la casilla no esté abierta, uni viene con tiempo y me da miedo”, expreso Catalina.