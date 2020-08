Cancelan carrera atletica por violar protocolos Covid-19 en Tijuana

El Ayuntamiento de Tijuana a través de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal suspendió una carrera deportiva programada para este domingo en el Rancho Casián, cumpliendo así la instrucción del presidente municipal, Arturo González Cruz, de hacer valer los protocolos evitan los contagios de Covid-19.

La actividad fue ubicada gracias a una denuncia ciudadana que alertó del evento promovido en redes sociales y fue cancelada en vista de que las actividades que concentran gran número de personas no están permitidas en la entidad debido a la pandemia, indicó Adolfo Garcia Dworac, titular de la dependencia.

“Desde la noche del sábado le hicimos saber al dueño del Rancho Casián, ubicado por el Bulevar 2000, que no se podía llevar a cabo porque en esta etapa de la contingencia no está permitido. Hoy acudimos desde las seis de la mañana para verificar que estuviera cancelado”, explicó.

Al sitio llegaron 60 personas que no se enteraron a tiempo de la suspensión y todos fueron retirados. El rancho no se hizo acreedor a una multa porque de manera voluntaria accedió a no realizar el evento.

También se clausuró un salón de fiestas ubicado en la colonia Francisco Villa que había rentado el espacio para una fiesta de aproximadamente 90 personas. El propietario tiene cinco días para acercarse a la autoridad, cumplir con los requisitos y conseguir se retiren los sellos de clausura.

“Este fin de semana acudimos a 20 plazas de sobreruedas, establecimos filtros para verificar el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. En total retiramos 600 puestos no esenciales y se aplicaron 20 multas a puestos no esenciales reincidentes o que siendo esenciales no cumplieron con el protocolo que marca la nueva normalidad”, agregó el titular de Inspección y Verificación.

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana recuerda a la población que mientras se esté en semáforo epidemiológico rojo no se se autorizan eventos masivos o que generen aglomeraciones en antros, bares, teatros y salones de fiestas; cualquiera de estas actividades puede ser denunciada al 911 o a través de redes sociales del Ayuntamiento de Tijuana.

Con estos operativos el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de cuidar la salud de los tijuanenses para juntos todos por Tijuana evitar la cadena de contagios de Covid-19 en la región.