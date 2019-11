Cambian vidas con educación inclusiva

Parte 2

El sueño de Maely Zamara es culminar la secundaria, preparatoria y después estudiar actuación, Marcos Andrés quiere ser chef o pintor y Dana Elizabeth anhela llegar a ser doctora para ayudar a otras personas.

Son algunas de las metas que poco a poco están logrando y compartieron alumnos en situación de discapacidad auditiva de la secundaria Sindicato Alba Roja mientras ensayaban obras de teatro en un salón.

En las puestas en escena comparan por ejemplo entre una empresa que no es inclusiva y otra que sí, lo mismo puede ocurrir en un plantel educativo, en una visita al médico o hasta en la calle en el trato con los policías, siempre dos escenarios, uno inclusivo y otro que no.

Afortunadamente ellos están en una escuela inclusiva, son 18 alumnos en situación de discapacidad auditiva en esta secundaria, cuatro de primero, siete de segundo y siete de tercero.

Acuden a clases regulares pero se auxilian con compañeros oyentes e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) que paga el Ayuntamiento de Tijuana.

“Somos el puente de comunicación entre el maestro y el alumno sordo, el profesor da su clase normal para estudiantes oyentes y uno como intérprete es el que pasa la información al alumno sordo y ya el alumnos si tiene alguna duda se acerca con el maestro y nosotros le interpretamos” declaró Iris Acosta, una de las intérpretes en la escuela.

Llegar a este punto no ha sido fácil, porque primero aprendieron la lengua de señas y luego el español; en el camino han tenido que sortear muchos otros obstáculos.

“Cuando estaba pequeño me cambié de casa, antes en la primaria que estudié estaba con oyentes, realmente yo no entendía nada, a veces me faltaban muchas cosas, luego me cambiaron al CAM (Centro de Atención Múltiple), no sabía lengua de señas y con el tiempo tuve que ir aprendiendo el abecedario y otras cosas” compartió el alumno Jesús Raúl Nava.

La labor de los directivos, maestros e intérpretes ha sido fundamental, la mayoría motivados inicialmente por alguien en su círculo cercano o por una experiencia personal, pero que después continuaron para ayudar a más personas.

“Mi hermano mayor es sordo, entonces durante toda su vida he visto los impedimentos por los que ha pasado, las dificultades desde la primaria hasta ahorita que está estudiando la preparatoria y creo que fue una de mis principales motivaciones el tratar de a lo mejor lo que yo no pude hacer por mi hermano en su momento, hacerlo por otros jóvenes sordos” mencionó la interprete Pamela Alejandra López.

“A mi me pasó una experiencia con un oído, me bajó la audición, fue algo súbito y cuando me enfrenté a esa situación me puse en los zapatos de alguien más, el abrir los ojos a esa necesidad fue lo que me movió a aprender lengua de señas” agregó Mónica Guadalupe Segura, también intérprete.

La secundaria Sindicato Alba Roja ubicada en el centro de Tijuana fue pionera en recibir a estudiantes en situación de discapacidad auditiva y sigue cambiando vidas, demostrando que hay “Escuela para Todos”.

