Calaveras 2021. Les traigo los versos de la calaca

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

A López-Gatell la Catrina lo estaba buscando

porque gracias a la vacuna almas le estaba quitando.

Cuando al fin lo encontró la Catrina le dijo

“Mira, canijo, al Covid estás erradicando y almas ya no me estoy llevando,

así que tomaré la tuya y mejor vete empacando”.

ARACELI BROWN FIGUEREDO

Araceli Brown era la alcaldesa

De Rosarito decía su tierra

A golpes de timón gobernaba

Y en su Facebook lo anunciaba

Feliz y mandando besitos andaba

Cuando la huesuda congeló su mirada

Vengo por ti le dijo, ya déjate de relajos

No más lives y más trabajos.

Acabo de ser reelecta, dame una chancita

Nomás cuelo a mi jefe de policía

Pues la oposición, casi me lo quita

Solo el reglamento cambié, nadie lo conocía.

Francisco Arellano a la policía llegó

Pero Brown Figueredo se fue al panteón.

La muerte sin avisar la jaló

Y a la tumba se la llevó.

Hoy cuenta a las calaveras sus penas

Un juicio político le espera

Dicen su alma anda en pena

Mientras su condena recibiera.

Hoy ya busca a su valedor

En la Consti, la Reforma y hasta Santa Anita

Pero nadie contesta sus reclamos

Parece ser que la “Cheli” se quedará solita.

MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA

Marina tomando protesta estaba

cuando la huesuda llegó a saludarla

le dijo que quería llevarla

a gobernar en el más allá

Pero Marina la confrontó

Y la acusó de corrupta

Por no llevarse primero

A los que le robaron al pueblo

La calaca se sorprendió

Y de inmediato refutó

Que su equipo se equivocó

La huesuda y Marina dialogaron

Y trabajar en conjunto acordaron

Para poder gobernar el estado

Marina recibió la oportunidad

De llegar a gobernar

y prometió el estado cambiar

de lo contrario la huesuda se la va a llevar

MONTSERRAT CABALLERO RAMÍREZ

La muerte llegó a Palacio Municipal

preguntando por Montserrat Caballero

la alcaldesa estaba en una jornada

le avisó Miguel Ángel, su vocero.

La calaca sintió un olor peculiar

y supo que la historia era un disparate

encontró a Montserrat en su oficina

sentada en su escritorio con una bebida.

La huesuda le vino a reclamar

ya que estaba cansada

de tanto muerto venirse a llevar.

Van más de mil 500 muertos

le reclamó la parca

por lo que le pedía

Ponerse a trabajar

Caballero enojada callada no se quedó

reclámale a Arturo González

Inclusive a Karla Ruiz

Quienes fueron los responsables de la

inseguridad

Dame unos meses más

le suplicó la alcaldesa

yo acabo de llegar

pero como la primera mujer electa de

Tijuana

los índices delictivos si voy a bajar.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

La Huesuda llegó a Palacio Nacional

Andrés Manuel pegó un salto

El mandatario quedó asustado

querían llevárselo al camposanto.

López Obrador quiso distraer a la huesuda

le dijo que primero quería comerse una

manzana

La huesuda lo esperó paciente

Mientras el presidente tomaba un vuelo

a Tijuana.

AMLO quiso esconderse en la frontera

pidió a la alcaldesa que no lo delate.

Le ofreció un buen trato a cambio

“regularizaré los autos chocolate”.

La huesuda encontró al presidente

triste y llorando en una silla.

López Obrador se sentía solo

porque ya no estaba Jaime Bonilla.

Al final Andrés Manuel se fue con la

calaca,

no lo pudo ayudar ni la Guardia Nacional

Ambos se fueron al inframundo

por el segundo piso de la avenida Internacional.

BRANDON MORENO

La flaca algo buscaba

Por todas las calles corría

A medio mundo asustaba

En la puerta del Entram se reía



Un peleador estaba en su mente

Iba por el Bebé Asesino

Y a pesar de su cara inocente

Escrito estaba su destino



Algo tiene Brandon a favor

Es su cinturón de la UFC

Que despierta tanto fervor

Y hasta la parca enloquece



Cuando vio su campeonato, dijo

‘Mejor hagamos un trato’

‘Trae a ese brasileño otra vez de hijo’

‘Y te quedas aquí otro rato’

TOROS DE TIJUANA

Allá por el Cerro Colorado

Deambulaba Doña Muerte

Y pasó lo inesperado

Lo de Toros no era suerte



De un ‘cero – tres’ regresaron

Para ser campeones en Juego Siete

Con pitcheo a Leones asustaron

Y a la flaca le dieron con el tolete



Eso no lo pudo perdonar

Pero no asustó ni poquito

Ni al manager Homar

Mucho menos al Cochito



La calaca pronto se resignó,

Al ver la embestida

Y Al Chevron no regresó

Ni por su típica comida

GABRIELA BAYARDO

Gabriela estaba practicando

La mira en el blanco tenía

Cuando la flaca preguntó por Bayardo

Pues asuntos pendientes había.



En Río a México representó

Pero luego eligió a Holanda,

En Tokio una medalla conquistó

Y con eso hasta la calaca se ablanda.



La plata no fue suficiente,

La huesuda llevársela quería,

Su historia era muy diferente

Al cambiar de equipo en arquería.



Todo se decidiría con un flechazo,

La muerte no tuvo solidez

Gaby con la fuerza de su brazo

Le dio directo al diez.