Caída de sistema de aduanas de EU frena exportaciones en Tijuana

Tijuana, BC.-Durante la mañana de este viernes se presentó una caída en el sistema de aduanas de Estados Unidos que frenó las operaciones de exportación desde Tijuana por un lapso corto, indicó el presidente de la Asociación de Agencias Aduanales Tijuana y Tecate (Aaatyt).

Adolfo Ayala informó que el fallo se dio a las 6:00 horas, lo que impidió el cruce de transportistas hacia el país vecino por un lapso de entre 15 y 20 minutos en la ruta de exportación Tijuana - San Diego.

Cuando se cae el sistema de los americanos no se puede hacer nada desde aquí hasta que reactiven la operación, no es tan común que se den estos casos pero afortunadamente no duró mucho tiempo”, detalló.