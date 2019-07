CDT a favor de nuevos parquímetros

TIJUANA.- Los ciudadanos están acostumbrados a no respetar los reglamentos y por eso es positivo que se inmovilicen a los autos que no paguen su estacionamiento en los parquímetros que serán instalados, señaló el Presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT).



Aram Hodoyán mencionó lo anterior luego del anuncio por parte del Ayuntamiento de Tijuana para la modernización de los parquímetros en Zona Centro, Río y la Zona Fiscal.



Agregó que aunque estas medidas puedan parecer duras o injustas, son las necesarias para tener orden en la ciudad de Tijuana.



La cuestión está en nosotros, no van a ser arbitrarios o inhabilitar vehículos antes de, se debe cumplir porque se quiere poner orden en la ciudad y vivir mejor.



Todos los ciudadanos deben tener la mismas ventajas y desventajas, porque es injusto que solo unos paguen y otros no, por eso se dijo a favor de un plan igualitario para cumplir las normas.



Los ciudadanos que acaten los reglamentos y las leyes están bien, los que no es muy sencillo, apuntó, deben concientizarse y aplicarles el reglamento.



Da mucho coraje ver gente con placas americanas que tiran basura del lado mexicano y en Estados Unidos no, lamentó, en México no hacen el alto pero allá sí, lo mismo sucede con los parquímetros.

El presidente del CDT reconoció que en ocasiones las mismas autoridades no cumplen con el reglamento, porque es común ver unidades de policía obstruyendo locales o en líneas prohibidas.



Que la autoridad no haga su trabajo no quiere decir que se van a violentar las leyes, expuso, a través del eje de movilidad se presiona de manera constante para que todos respeten los reglamentos.