Buscar evitar crisis de hambre por la pandemia en Tijuana y Estados Unidos

Tijuana, BC.-La asociación civil estadounidense This Is About Humanity prevé que a causa de la pandemia del coronavirus habrá una crisis alimentaria, especialmente entre las familias de Tijuana y Unión Americana.

Por ello, organizó la campaña Warm Hearts Warm Meals, con la cual busca recaudar fondos que serán invertidos en la compra de alimentos para distribuirlos en diferentes sectores de la sociedad tijuanense, como asociaciones civiles del Desayunador Salesiano Padre Chava, Madre Assunta, entre otros.

Yolanda Walthers, co-fundadora de la asociación estadounidense, comentó que en compañía de Cross Border Xpress y Warm Hearts Warm Meals, invitan a la población a donar, por cada dólar recibido hasta el 31 de agosto, cada una de las organizaciones doblará el monto hasta llegar a los 25 mil dólares.

Las familias beneficiadas serán de Tijuana y Estados Unidos, con el propósito de reducir el hambre y las posibilidades de que sean parte de la delincuencia por no tener comida.

Para ser parte de esta campaña hay que ingresar a

https://icfdn.org/donate/?form=FUNLQTVYULY