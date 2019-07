Buscan padres espacios para sus hijos en preparatorias

Más de 500 padres de familia desesperados buscan espacios en las preparatorias públicas de Tijuana para brindarles a sus hijos la oportunidad de superarse académicamente.

Ayer estuvieron en el módulo que el Sistema Educativo Estatal (SEE) instaló en el Centro de la Cultura de la Legalidad para informarse sobre los espacios disponibles, pero deberán esperar unos días más para que sepan en cuáles planteles se ofertarán.

El director de Educación Media Superior, Juan Gálvez Lugo, se sinceró con ellos, pues comentó que hasta el momento existen dos mil lugares libres para todo Baja California, sobre todo en los telebachilleratos.

Por ello, les aconsejó solicitar la beca Todos a la Prepa, con la cual podrán ingresar de manera gratuita a las preparatorias privadas incorporadas al SEE, pues el Gobierno del Estado pagará los tres años de colegiaturas e inscripciones.

Sin embargo, para algunas madres de familia, entre ellas Francisca Servía, se mostraron desconfiadas de ese beneficio.

No quedó en el Cobach Nueva Tijuana y queremos saber que opciones hay, el convenio (todos a la prepa) se oye muy bonito, pero tenemos la corazonada de que es un ‘gancho’ del Gobierno. Me preocupa que después no sea gratuita y que tengamos que pagar gastos extras que no teníamos previstos”, dijo.