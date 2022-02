Buscan frenar instalación de 'parquímetros'

Tijuana BC.- El Gobierno Municipal busca frenar la instalación de más parquímetros en la ciudad, a pesar de que existe una licitación en la que se contempla dicha posibilidad.

Durante el 22 Ayuntamiento a cargo del alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se entregó una concesión por quince años a una empresa privada, la cual contemplaba la colocación de 10 mil parquímetros.

Cerca de 200 millones de pesos de ingresos representaría el proyecto a las arcas municipales; la empresa elegida, Copemsa Tijuana S.A. de C.V., se queda con el 60% de lo recaudado y el 40% se lo entrega al municipio.

Los ingresos

Sin embargo los ingresos relacionados con los estacionómetros, que cobran 10 pesos por hora, cayeron 75% entre 2017 y 2021.

De acuerdo a datos oficiales de Tesorería Municipal, en 2017 la ciudad recibió 17 millones 965 833 pesos, mientras que en el 2018 fueron 15 millones 470 mil 134 pesos.

Durante 2019 la cantidad disminuyó drásticamente porque solo ingresaron 6 millones 535 mil 34 pesos, en 2020 fueron 6 millones 319 mil 227 pesos y 4 millones 490 mil 282 pesos en 2021.

Revisión de contrato

La presidente municipal, Montserrat Caballero Ramírez, informó que su administración se encuentra revisando el contrato al no estar de acuerdo con el mismo.

No quisiera honestamente que esta cuestión siguiera, sin embargo, si hay un contrato y el contrato está vigente, yo no podría hacer nada, por eso estamos haciendo lo posible por buscar una vía jurídica para no seguir poniendo parquímetros porque de otra manera lo tendría que respetar”

Declaró.

Espera que en dicho documento firmado en el gobierno del alcalde panista también conocido como “El Patas”, exista alguna “laguna” para actuar al respecto.

Respetar vigencia de contratos

“Porque no es justo que una empresa se lleve más que el municipio, y así muchísimos contratos que lamentablemente tienen vigencia y hay que respetarlos y que no dependen absolutamente de su servidora”, agregó.

La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que el municipio cuenta con 107 estacionómetros mismos que abarcan un total de 2 mil 368 cajones de estacionamiento.

De acuerdo con el tesorero del Ayuntamiento de Tijuana, Raymundo Vega Andrade, actualmente el Ayuntamiento se encuentra en análisis y valoración de la posibilidad de reordenar los estacionómetros que se encuentran instalados.

Cobros irregulares

La señora Valentina Gómez desde agosto del 2021 tiene problemas con unos cobros irregulares que le realiza la empresa de los parquímetros de la ciudad, que hasta la fecha no ha podido solucionar.

En el mencionado mes se estacionó en la Zona Centro y pagó por espacio a través de la aplicación digital, la cual, descargó en su teléfono celular.

“Después noté que a mi correo llegaban mensajes donde me hacían notificación, cuando reviso me doy cuenta que eventualmente me están llegando cargos de 90 pesos, en uno de estas ocasiones indican que me había estacionado en otro punto que nunca utilicé, me preocupo y empiezo a investigar qué puedo hacer”, narró.

Postergan atención

En un momento de desesperación borró la aplicación e intentó volverla a descargar, comentó, pero por alguna razón que desconoce ya no le fue posible hacerlo.

Entonces envió un correo electrónico sobre dichos cobros, recibiendo una respuesta con números telefónicos en donde supuestamente la entenderían, sin embargo nunca fue atendida su llamada.

“Hasta el momento eventualmente me siguen llegando cargos, después por redes sociales me doy cuenta que más personas tienen el mismo problema, también son 90 pesos, también no estaban en los lugares y no hay quien responda”, manifestó.

No hay respuesta

Calculó que hasta el momento le han cobrado poco más de 500 pesos, pero lo que más le preocupa es que tienen información personal de ella que puedan usar fácilmente ya que nadie le da respuestas.

“Mando correos, me responden cosas que nada que ver, por la aplicación no puedo ingresar, entonces si es una cuestión repetitiva, a muchos les pasa…. El último correo que obtuve de ellos fue a mediados de enero, pero ¿Quién me los regresa el dinero?”, indicó.

Espera que el Ayuntamiento de Tijuana haga algo al respecto, revise la licitación, así como cuántas personas como ellas se ven afectadas con cobros irregulares, mencionó, ya que por eso la gente deja de confiar en el gobierno.

Sindicatura podría actuar

La Sindicatura Procuradora de Tijuana inició una investigación respecto a los parquímetros debido a quejas como la de la señora Valentina Gómez.

El síndico, Rafael Leyva Pérez, informó que a principios de febrero fue cuando detectaron esta situación por parte de cinco ciudadanos, quienes hasta principios del presente mes no habían presentado una queja formal ante la sindicatura.

“Alrededor de cinco ciudadanos se quejaban de que cuando ellos ingresaban un pago, se les hacía un cobro doble, entonces nosotros abrimos una investigación respecto de los parquímetros”, agregó.

La Dirección de Contraloría es la encargada de esta indagatoria en la que solicitarán detalles de la licitación, nombre de la empresa ganadora, por cuanto tiempo y todas las especificaciones de la forma de pago y las plataformas con las que cuentan, ya que la población puede cubrir la cuota por medio de una aplicación digital.

Actuarán ante irregularidad

Reiteró que al ser un tema que apenas revisan, sin embargo en caso de que la auditoría revele alguna irregularidad actuarán en consecuencia, inclusive cancelar la licitación.

“Si hubiera irregularidades que pudiéramos detectar y/o comprobar entonces estaríamos haciendo las observaciones para que sea removida esa concesión, esto lo digo sin revisar aún el contrato”, agregó.

Podrían solicitar a la empresa explicar algunos procesos, agregó el Síndico, o que les sea entregada alguna información adicional.

Invitó a la población a denunciar cualquier irregularidad con el tema de los parquímetros para que puedan darle seguimiento y actuar en consecuencia, lo pueden hacer en las oficinas ubicadas en Palacio Municipal o en los buzones que hay en las nueve delegaciones de la ciudad.

Costoso para trabajadores: CMIC

Jesús Octavio Rincón Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tijuana, consideró que la tarifa del parquímetro puede resultar costosa para las personas que trabajan en puntos cercanos a estos espacios.

“A mi gusto cobran caro, hay personas que no pueden pagar los estacionómetros porque van a su trabajo y si llevan un carrito sencillo y lo estacionan ahí, al final del día si lo multiplican por todo el mes pues sale a veces entre el 20 y 30 por ciento del salario que tienen”, manifestó.

Por ejemplo, platicó que frente a las oficinas de la cámara en Zona Río hay estacionómetros, y algunas de las secretarias le han platicado que pagan cerca de 150 pesos por día, cantidad incrementan si lo multiplican por los 20 días que trabajan al mes.

Temas importantes

Sostuvo que solo espera que el dinero que ahí llegue al Ayuntamiento y este a su vez lo invierta en temas importantes como la rehabilitación de baches, iluminación y mejora de banquetas, solo por mencionar algunos.

“Ojala ese dinero realmente llegue a las arcas y se utilizará para bacheo, banquetas, iluminación, ojalá, ahí estuviera totalmente de acuerdo, hay que revisar la licitación, a ver si el que sale ganando es el de la concesión y recibe cualquier cosa el ayuntamiento”, expuso.

Por último, Rincón Vargas consideró necesario que antes de instalar más estacionómetros el municipio necesita hacer un estudio a pesar de que es una forma lícita de recaudar dinero, de las zonas en donde se requiere apoyar a la ciudadanía y áreas comerciales en donde sí son necesarios.