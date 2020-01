Buscan crear Migri Map, el app para migrantes

Aunque ya no son las caravanas que llegaban a finales de 2018, a Tijuana siguen arribando miles de migrantes por diferentes circunstancias; unos para solicitar asilo en Estados Unidos y otros que son deportados de la Unión Americana y lo primero a lo que se enfrentan es a una ciudad desconocida.

Por ello, el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria y Families Belong Together México presentaron el proyecto Migri-Map, que pretende agrupar en un portal de Internet y en un APP (aplicación para teléfonos inteligentes) la información que requieren los migrantes al arribar a Tijuana.

“He trabajado aquí en Tijuana por tres años haciendo trabajo de campo con personas que han sido deportadas, específicamente con gente nacida en México pero que pasó toda su vida en Estados Unidos y con esto buscamos una forma de que ellos puedan integrarse de una manera menos violenta a Tijuana” declaró Lizbeth De La Cruz, una de las creadoras de Migri Map.

Este esfuerzo es encabezado por la candidata a Doctora en Estados Unidos, Lizbeth De La Cruz y el ex pasante Danilo Castillo, ambos con la intención de ayudar a la comunidad migrante mediante la tecnología.

“Una vez cuando estaba en El Chaparral donde la gente pide el número para pasar a la entrevista de asilo, una familia de aquí de México no conocía Tijuana y mire que la mamá estaba golpeada, el papá quería algún albergue para su familia con tres hijos menores de edad y me di cuenta que no sabían cómo era el proceso de asilo, que tenían que esperar entre tres y seis meses para su cita” compartió Danilo Castillo, otro de los fundadores.

En la plataforma se pretende concentrar la ubicación de todos los albergues y asociaciones que brindan ayuda a los migrantes, servicios de salud, seguridad, trámites, oficinas de gobierno y todo lo que les ayude a adaptarse de mejor manera a la sociedad.

Se quiere evitar que este sector vulnerable termine siendo víctima de la delincuencia o que por la depresión que enfrenta caiga en adicciones a las drogas.

Por lo pronto el proyecto se encuentra en fase de prototipo y para que sea una realidad se necesitan fondos por lo que los creadores pidieron el apoyo de la comunidad, con donativos a través del portal migrimap.sitey.me

“Sí ahorita llevamos un poquito menos de mil dólares y apenas empezamos a recaudar fondos, un poco más de un mes llevamos haciendo las presentaciones, pero necesitamos alrededor de 50 mil dólares para que el proyecto sea funcional como lo queremos” agregó Danilo Castillo.

Esta es una manera más de ayudar a las personas que dejan sus lugares de origen buscando mejores oportunidades, brindándoles herramientas de información, aprovechando las bondades de la tecnología.