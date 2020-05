Buscan apoyo para enterrar a su abuelo fallecido por Covid-19

Tijuana.- La familia Sánchez Torres busca el apoyo de la población para darle sepultura a su abuelo, quien a los 63 años falleció a causa del coronavirus el pasado lunes.

La joven Dulce, nieta del difunto y quien quedó como responsable de la familia, compartió que el lunes 20 abril llevaron a su abuelo con un médico privado porque se quejaba de la fiebre, mareo y tos.

Y el jueves de esa misma semana lo llevaron al área de Urgencias del IMSS, en donde no le practicaron la prueba del covid, y lo regresaron a casa en calidad de sospecho, por lo que debía permanecer aislado del resto de la familia.

“Los primeros días lo miramos mal, decayó mucho, se puso muy débil. No podía dormir. Los últimos días se miraba mejor, ya no vomitaba tanto, solo una vez, por eso pensamos que ya había pasado lo más feo, pero el lunes dijo que no podía respirar y en menos de cinco minutos mi abuelo murió en nuestra casa”, expresó Dulce.

Asimismo, dijo que en los primeros minutos del deceso fue difícil que las autoridades se hicieran cargo del cuerpo debido a que ellas y la familia desconocían si el abuelo había contraído el Covid-19.

“Fue muy algo muy complicado. Es algo muy difícil de procesar porque una hora antes de que mi abuelo se quejara de la falta de aire habíamos hecho una videollamada y después recayó”, recordó la nieta.

Por otra parte, dijo que las funerarias incrementaron sus precios hasta 18 mil 500 pesos, aproximadamente, y después de un mes recibirán las cenizas.

También aprovechó la ocasión para recomendar a las personas extremar sus cuidados en la salud para evitar ser parte de las estadísticas de la pandemia.

Si desea apoyar llame al 6645532522.

El dinero recabado también se utilizará para que una de las nietas continúen sus estudios de Sicología en UABC campus Tijuana