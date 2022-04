Busca en Tijuana a su hermana desaparecida desde 2014

Tijuana, BC.- Karely López busca a su hermana Teresa Aidé López Villanueva con desesperación, no sabe nada de su paradero desde el año 2014.

La última pista que les llegó fue que Aidé, salió de Los Ángeles, California, rumbo a Tijuana, hace aproximadamente cuatro años, pero no saben dónde se quedó y por qué.

Por señas particulares tiene un tatuaje de estrella en su muñeca, tiene otro al terminar su nuca en la parte de atrás de su cuello, es como el signo de escorpio, tiene su cabello café, sus ojos café oscuro y su tono de piel es blanco, mi hermana es muy blanca y tiene un lunar muy grande en su tobillo", describió Karely.

"Me da mucha tristeza el no poderla encontrar y no poder darle esa tranquilidad a mi mamá. Para mí también porque soy mamá, soy hermana, y sé que puede estar sufriendo mucho, porque yo también viví muchas cosas feas y lo viví con ella también, la primera pareja que tuvo la golpeaba mucho", comentó.

Karely se muda a Tijuana para buscar a su hermana

Karely tuvo que dejar su vida en Sinaloa y mudarse a Tijuana para continuar con la búsqueda de su querida hermana y así intentar sanar el dolor de su familia.

"Tiene desde el 2014 que no sabemos nada de ella, desde ese lapso hasta el 2018 nos dieron información sobre ella, que la habían encontrado muerta en Tijuana, eso nos dijo una amiga de ella que vive en Los Ángeles. Mi hermana cruzó caminando a Tijuana de los Ángeles. Eso nos dijeron, entonces mis papás deciden ir a donde reportan desaparecidos y dejaron toda la información, hasta su ADN mi mamá", explicó.

"Yo desde el 2020 ya vivo a que comenzamos a ir a búsquedas con la gente, unas personas me dijeron que la veían por las calles de la zona Norte, pero yo no la he podido encontrar, duramos una semana caminando, volanteando y nada, nomás nos decían que ahí andaba, pero no la logramos encontrar", recordó.

Custodia legal de la hija de Aidé

Actualmente su madre busca obtener la custodia legal de la hija menor de Aidé, que hoy tiene 8 años y que tiene una discapacidad.

"Yo no quiero que esté en la calle, yo la sueño mucho, que me pide ayuda, la sueño que está en un puente abajo, y mi pide ayuda, muchos años tengo soñándola así y me da impotencia no poderla encontrar y ver que mi mamá sufre por eso y más por los niños porque a los hijos les hace falta su mamá", concluyó Karely López.

En caso de tener información, comunicarse a los siguientes números: 911, SSPC al 089, Capea al 664 900 7430 y Karely López al 664 847 9035.