Busca SCJN acercarse a la gente

Tijuana BC.- Exponer el impacto que tienen en la vida cotidiana de las personas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los retos que enfrenta, como la impartición más rápida de la justicia, fueron algunos temas que el especialista en derecho Miguel Carbonell abordó en su conferencia “Una Jueza y un Juez Federal en tu vida”.

El abogado estuvo ayer en Tijuana dentro los foros itinerantes que organiza la SCJN y también abordó algunas cuestiones sobre las decisiones del Ejecutivo Federal que considera que no son apegadas a la constitución.

La gira

Miguel Carbonell informó que las conferencias organizadas por la Suprema Corte tienen como objetivo acercar a la gente los trabajos que realiza la justicia federal e ilustrar a través de casos concretos cómo impactan en la vida de las personas.

“Queremos demostrar que es una tarea del estado mexicano cercana a la gente, y no, como existe la idea, que es una cosa lejana, muy remota”, indicó.

En el caso de la Suprema Corte, detalló, el impacto en la vida cotidiana de las personas se da a través de las sentencias del juicio de amparo.

“Entonces ha habido de manera reciente amparos para proveer de vacunas a menores de edad, ha habido mucha litigiosidad en derecho de familia.

“Las familias mexicanas están en un momento histórico de alta conflictividad y a veces los tribunales federales tienen que decidir con quién se quedan los niños o el momento de una pensión de alimentos, o temas de adopción”, apuntó.

Los temas migratorios

El doctor en derecho dijo que en temas que involucran la frontera está la distinción que ha realizado el Poder Judicial Federal de los migrantes que son puestos en las estaciones migratorias por estar en una situación administrativa irregular de aquellos migrantes que están acusados de cometer un delito.

En situación administrativa irregular, lo que ha dicho la Suprema Corte, indicó, es que la detención no se puede prorrogar por más de 36 horas, y tienen que dejarlos en libertad.

“Si no hay una acusación penal no puedes tener ahí indefinidamente a las personas, no hay fundamento constitucional para ello”, subrayó.

Los temas de mayor interés

Miguel Carbonell manifestó que a través de los foros realizados por la Suprema Corte ha estado en 24 entidades del país y los temas que los asistentes fundamentalmente plantean están relacionados con la salud y la violencia contra las mujeres.

En el caso del derecho a la salud, detalló que está desde las pruebas de diagnóstico, la falta atención médica y la escasez de medicamentos.

“La otra gran área temática es violencia de género, violencia contra mujer, violencia física, violencia psicológica. Esto está en el ambiente y tiene una incidencia muy fuerte en la vida de las personas”, agregó.

Los retos

El especialista expuso que una de las áreas de oportunidad que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema del tiempo que se requiere para impartir justicia.

“La gente, con toda razón, se queja que es muy lenta la impartición de justicia. Quizá no distinguiendo entre fuero local y fuero federal, la gente dice que se le hace raro que un juicio tarde más de un año en resolverse, cuando la verdad es que ahorita el mundo avanza a una velocidad impresionante.

“Los celulares, las redes sociales, todo va muy rápido y la justicia sigue siendo lenta. Entonces yo creo que sí es una de las áreas de oportunidad”, indicó.

La 4T

Respecto de la evaluación del Gobierno Federal actual, Miguel Carbonell indicó que hay actuaciones o ciertas decisiones que se han tomado por parte del Presidente de la República que se ubican fuera del marco constitucional.

Traíamos la semana pasada el tema de militarización, pero también está el tema del tren maya, donde varios ciudadanos y organismos de la sociedad civil han promovido amparos, agregó.

“Hay un litigio sobre puntos de vista, sobre políticas públicas, y es bueno que la ciudadanía lo sepa y forme parte del debate de un estado democrático”, declaró.

Hay una cuarta transformación que ocupa el Gobierno Federal y que tiene derecho, porque ganó las elecciones de 2018, a proponer los cambios que estime oportunos.

“También en la oposición política, en el debate mediático en las redes, tenemos derechos a opinar y a decir si estamos de acuerdo o no, y sobre todo a someter bajo escrutinio, bajo la lógica del marco constitucional, estas medidas: son compatibles o no, son constitucionales o no las decisiones que se están tomando.

“Ahí está el debate. Yo lo veo como algo natural, no me espanta, al contrario, bienvenido el debate, bienvenido el diálogo”, añadió.

El populismo

En su visita a la ciudad, el especialista en derecho señaló que el discurso populista que se realiza desde el Gobierno Federal, ya que no considera la pluralidad de la sociedad mexicana.

“Cuando alguien habla a nombre del pueblo, está dando una visión equivocada del pluralismo que tiene la sociedad mexicana. En México afortunadamente no todos pensamos lo mismo.

“Entonces cuando alguien dice el pueblo piensa, el pueblo siente, eso es una simplificación, eso es un discurso populista y no tiene un correlato con la realidad”, apuntó.

En la realidad hay gente que piensa diferente sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto, sobre política de infraestructura, sobre el tren maya, sobre la Refinería de Dos bocas, añadió.

“Lo que no hay que hacer es replicar esas ideas que sobre simplifican una realidad que es más compleja”, reiteró.