Busca OV7 sorprender a sus fans

Tijuana BC.- Más maduros y tras limar asperezas que no los dejaban avanzar, finalmente OV7 está de regreso para pisar suelo fronterizo este viernes 18 de noviembre.

“Es un privilegio, agradecer y no dar por hecho nada, yo creo que también se vale que dentro de las familias hay armonía y desacuerdos”, dijo Óscar Schwebel en entrevista vía telefónica.

Él junto a sus otros seis compañeros, Lidia, Erika, Mariana, M’Balia, Ari y Kalimba aprendieron a conversar y comunicarse, para que finalmente lo que los unió de niños, los sigan manteniendo juntos de grandes: La música.

Rupturas profesionales

Aunque han vivido rupturas profesionales que se han hecho públicas, hoy la agrupación considera que reaparecen más fuertes que nunca.

Hoy por hoy somos las personas que somos, gracias a que salimos y sacamos la cabeza del agua de ese caos, creo que de lo que nos trajo esta época (pandemia) fue a conocernos más y aprender a conversar y comunicarnos y ahora que las cosas están de maravilla”

Puntualizó.

Así pues esta gira que celebra tres décadas de vida de la agrupación que creó Julissa, demostrarán una vez más porqué marcó a toda una generación con su estilo, sonido y letras.

“La gente nos ha hecho el favor de llevar nuestras canciones por el paso de varias generaciones y se siente muy bonito”, destacó Schwebel. existan dinámicas diferentes”, sostuvo el cantante.

Sobre el escenario

Si bien el estar los siete sobre el escenario es un gran alivio para uno solo, la producción exige más a la hora del show con la oferta para mantener atento a sus seguidores.

“Diseñamos un show con muchos colores, sensaciones y junto a nuestro director creativo, hicimos un show a la medida de nosotros y del público, porque también ellos complementan”, consideró.

La gira por México es muy esperada, al igual que muchos de sus grandes éxitos que se incluyen en la lista de canciones.

“Tenemos varios formatos que son muy padres, no siempre es exactamente el mismo show, tenemos bloques de popurrís, medleys que en el mismo espectáculo van sufriendo una metamorfosis”, destacó el integrante

Una nueva etapa

Si bien no todo estará en el asador, pues guardarán temas para una nueva etapa, su plan es mantenerse renovados con el paso del tiempo.

“Estamos en constante transmutación, nos gusta cambiar, proponer, quitarnos la piel y ponernos una nueva, esa ha sido una de las características de este grupo”, finalizó Schwebel.

“Fuimos un grupo que dijo, me acuerdo y no dijo me imagino, siempre nos arriesgamos”,

El reto de mantenerse frescos

Si bien 30 años después ya no son unos jovencitos, saben que también tienen el reto de verse frescos, de ofrecer nuevos aires y de seguir conquistando públicos.

“Si tu ves a Messi (futbolista) ahora, ya no es ese Messi que va por todos los balones, ahora se dedica a pasar el balón a los demás, así estoy yo ahora, ya no soy esa bomba de energía que era antes.