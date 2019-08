Busca IBERO desarrollar proyectos que incidan en la transformación del entorno

TIJUANA.- “Buscamos desarrollar proyectos de educación que incidan directamente en la transformación del entorno, junto con los dispositivos tecnológicos, la idea es apostar por un reconocimiento de una realidad compleja, cambiante y que tiene en la tecnología una variable central”, expresó el Gestor de Investigación Universitaria en el Área de Procesos Sociales y Culturales, Mtro. Juan Manuel Ávalos González.

Lo anterior, por medio de la Maestría en Educación y Desarrollo de la Práctica Educativa (MEDPE) de la IBERO CDMX-Tijuana, a través de la educación para los medios, término que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y la relación de éste con los medios de comunicación y las tecnologías, que busca tomar conciencia, considerando aspectos del contexto y las nuevas tecnologías.

“Alfabetización mediática o digital, es el término que se utiliza para pensar el proceso de aprendizaje dentro de los entornos de la cultura digital y de medios a partir de los conocimientos y habilidades de los estudiantes, lo que implica pensar el aprendizaje tanto dentro del aula como fuera, cuestión que tiene sustento en los conceptos que propone la UNESCO, y en los avances de investigación de los académicos que estudian estos fenómenos”, detalló.

Refirió que lo anterior ayuda a observar los procesos de aprendizaje, y la convivencia entre sujetos de educación, medios y tecnologías, de tal manera que esto pueda explorarse y analizarse de manera integral.

Los estudiantes de la MEDPE, trabajan de diferente forma a lo largo de su formación profesional, logrando llevar a la práctica estos procesos, así como el entender y comprender cómo la educación y la comunicación se tornan distintas en un mundo cada vez más digitalizado.

“La intención es canalizar la creatividad, hacerlo de manera responsable y bajo un marco ético; nuestra visión es reconocer el contexto que nos rodea, el cual habitamos y donde esperamos que nuestras y nuestros estudiantes como profesionistas, puedan ejercer y marcar una diferencia en implementación de proyectos, dichos proyectos no podrían ser pertinentes, si no reconocen un entorno complejo, que implica muchas veces el reconocimiento de problemáticas y en otras el reconocimiento de posibilidades que pueden potenciar el desarrollo de los propios proyectos educativos y de intervención”, puntualizó.

Cabe destacar que la Maestría en Educación y Desarrollo de la Práctica Educativa de la IBERO Tijuana, cuenta con modalidad de Titulación Dual: Master of Arts in Teaching- Teaching English to Speakers of Other Languages de la Rossier School of Education en colaboración con la Universidad del Sur de California (USC).

A través de esta alianza se busca formar profesionistas en la enseñanza del inglés como segunda lengua en población nacional y migrante, tanto en México como en Estados Unidos. Los estudiantes podrán optar por acreditarse como profesores bilingües inglés-español en el estado de California, EUA.

Las clases inician el próximo 20 de septiembre, personas interesadas pueden consultar: www.tijuana.ibero.mx, comunicarse al teléfono: 6151277 y 79, WhatsApp: 664 494-6290, y/o enviar correo electrónico: admisionesposgrado@tijuana.ibero.mx.