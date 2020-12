Busca HGT con videollamadas acercar a pacientes Covid con sus familiares

TIJUANA, BC.- El personal del Departamento de Trabajo Social del Hospital General de Tijuana (HGT) busca que los pacientes hospitalizados por la enfermedad del Covid-19 mantengan comunicación con sus familiares mediante videollamadas.

La Jefa del Departamento de Trabajo Social del HGT, Dora Alicia Castro Díaz, comentó que esta alternativa virtual ha representado un apoyo emocional para aquellas personas que esperan noticias de sus familiares, quienes, por motivos de prevención, deben esperar en las inmediaciones de la unidad hasta recibir informes de su evolución en los horarios establecidos.

Señaló que las videollamadas son realizadas con el apoyo de trabajadores sociales, los cuales comunican al familiar en espera y al paciente hospitalizado, incluyendo con aquellos que se encuentran muy graves o incluso intubados.

“Es indudable que esta enfermedad ha cambiado la vida de las personas casi de manera súbita, por ello buscamos brindar un momento de esperanza que, en ocasiones, lamentablemente, se convierten en palabras de despedida”, expresó Dora Castro.

Detalló que en esta dinámica de comunicación, los familiares tienen un tiempo para expresar palabras de apoyo y amor hacia su paciente hospitalizado aunque, apoyando este propósito, también se han entregado cartas, tarjetas o detalles significativos pequeños.

Haciendo referencia a esta lamentable experiencia por las que viven las familias que luchan contra la pandemia, Dora Alicia recordó el texto de una carta a un paciente hospitalizado que decía lo siguiente: "Papá. Gracias por estar siempre conmigo. Lo extrañamos mucho, tenemos fe en que la próxima semana ya esté con nosotros ¡Échele Ganas! Lo estamos esperando para ir a comprar el arbolito de navidad y decorarlo, mientras siga descansando y recuperándose. Lo queremos mucho y lo queremos ver pronto en la casa. T.q.m".

Durante una videollamada, la hija de un paciente expresó lo siguiente: “¡Míralo, el viejón! ¿Qué onda viejo? ¡Ya salte! [entre risas y lágrimas] No hagas esfuerzos. Cuídate mucho ¿Ok? Ya te queremos afuera ¡Te amo! ¡Te amo!”.

“Madre, madre, yo sé que no me escucha, está bien. Estamos al pendiente de usted, mamá. No se desespere, no se desespere. Está bien usted, la están cuidando muy bien ¿Sí? Aquí estamos nosotros. Las estamos esperando. Diosito está con usted, mamá ¡Échele ganas, usted! ¡Bien fuerte, bien fuerte, amá! Aquí estamos todos al pendiente. La amo. La quiero, madre, la quiero”, mencionó entre lágrimas Ángela Cristina Barba Gracia, hija de la señora Ramona Gracia Ibarra.

“Es importante que la comunidad tenga conocimiento de que esta enfermedad es real, que causa complicaciones que pueden derivar a la muerte. Los pacientes luchan por su vida alejados de sus seres queridos, por eso hacemos el llamado a la prevención, para que ninguna familia tenga una pérdida más”, mencionó la jefa de Trabajo Social.

Por último, destacó que 19 personas integran el Departamento de Trabajo Social del Hospital General de Tijuana, quienes realizan diversas actividades en beneficio de las familias atendidas, como estudios socio-económicos, localización de familiares, notas de seguimiento por cada caso, trámites administrativos de egresos, entrega de notas de alta y recetas, así como un promedio de 120 video-llamadas a la semana, por mencionar algunas acciones.