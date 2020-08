Bertha toma el timón en clases en línea

Tijuana, BC.-La mayor pasión de Bertha Atescatenco es ser maestra, aún no piensa en la jubilación porque su profesión se ha vuelto parte importante de su vida. La nueva modalidad de clases en línea no ha sido un reto para ella.

Bertha Nora Atescatenco Mayorga lleva ejerciendo como profesora 43 años; a los 15 años se dedicó a dar clases para adultos, enseñando lectura y escritura en la escuela Héroe de Granaditas, de donde egresó.

Más adelante estudió en la Normal Superior de Nayarit y se graduó de la licenciatura de sicología educativa. En 1977 comenzó su trayectoria, en la Secundaria Federal #3 de la colonia Obrera, como prefecta.

“El magisterio es algo que realmente me apasiona. Mucha gente me dice ‘jubílate, ya con tantos años jubílate’, pero yo siento que si me jubilo dejo de ser yo. Sí, ya no habría un sentido a mi vida”, platicó.

Actualmente cuenta con doctorado en gerencia y política educativa, labora como maestra de quinto año en la Escuela Club de Leones y en la Universidad de las Californias Internacional en la licenciatura de sicología.

Capitana de navegación

Para Bertha, las nuevas clases en línea es una aventura en un barco, donde ella lleva el timón y a veces los papás jalan para el otro lado y los niños van como tripulantes, con el objetivo de salir adelante.

Su estrategia es tener comunicación entre maestros y padres mediante grupos de WhatsApp o Classroom, además hicieron entregas de cuadernillos impresos para los que tuvieran complicaciones con estos medios.

Iniciaron el ciclo escolar, pero aún no ven temas, ya que para ella es importante que hablen sobre sus sentimientos frente a la pandemia y mostrarles su apoyo a los alumnos. También se apoya en los temas que transmite la SEP.

Ya tiene planeada una fecha para reunión virtual entre padres de familia, con el fin de tener retroalimentación sobre la primera semana de estudio y escuchar los distintos puntos de vista.

Cuando estudió su doctorado, le enseñaron a utilizar la tecnología, que ahora se convirtió en una herramienta indispensable para continuar enseñando, y le ha ayudado a dar sus clases con más facilidad.

“He aprendido a buscar tutoriales, ya no me canso, ya no se me hace difícil ponerle ahí en el Google que es lo que necesito y poner atención y hacer cuando no puedo. Siento que esa limitante ya la crucé”, manifestó.

La cuarentena al principio le fue difícil, su rutina consistía en estar en las escuelas, lo que le causó depresión. Con la capacitación que les dieron en la universidad sobre la resiliencia, pudo comprender la situación.