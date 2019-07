Bares pueden permanecer abiertos hasta 5 de la mañana

TIJUANA.-Durante la actual administración han ingresado a las arcas del ayuntamiento casi 10 millones de pesos por el concepto de horas extras en bares y discotecas de la ciudad.



De acuerdo con cifras de la Tesorería Municipal, del primero de enero al 1 de julio del presente año solamente han ingresado 2 millones 60 mil 45 pesos.



Mientras que en el año 2017 y 2018, los ingresos aumentaron en más de un millón 400 mil pesos aproximadamente, con 3 millones 933 mil 552 pesos y 3 millones 995 mil 281 pesos, respectivamente.



Este recurso se incorpora a las arcas municipales, dinero que se distribuye o se utiliza de acuerdo a las necesidades del municipio.



No se envía a la implementación de alcoholímetros o programas de prevención del consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo, el 20% es destinado al DIF Tijuana para programas de ayuda.



El horario

El secretario de Gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero Díaz, informó que las horas extras son aprobadas directamente por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.



Y de acuerdo con el artículo 19 del reglamento para la venta, almacenaje de bebidas alcohólicas, cada local puede cerrar máximo a las cinco de la mañana, y tiene una hora para desalojar el lugar.



“No hay un límite (de solicitud) pero en promedio casi siempre piden dos horas, según la cantidad de clientes que tengan. A las cinco de la mañana es el tope máximo”, declaró.



Como parte de la obligación de la Dirección, agregó, los inspectores revisan que cada uno de los bares o antros cumplan con el horario definido, de lo contrario con acreedores a multas.



Negó que el personal de la dependencia reciba dinero por parte de los empresarios para que les deje funcionar fuera del horario establecido.



“Ya tuviéramos noticias en ese sentido, afortunadamente creo que ha funcionado bien, ahí están los ingresos importantes en ese rubro y nos da tranquilidad en esa parte”, comentó.



Inseguridad y accidentes

Por su parte el regidor independiente Roberto Quijano Sosa señaló que existen estudios internacionales que señalan que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es un factor que detona la inseguridad.



“Es importante el controlar el consumo del alcohol en horarios fuera de los que marca la ley; el hecho de exista el concepto de las horas extras es una política pública que debe de revisarse con mucho cuidado”, expresó.



La actual administración, consideró, solo ve el tema del ingreso económico sin revisar las consecuencias que esto genera, por lo que debe verse como una problemática de seguridad.



“Mientras no haya la voluntad política de enfrentar el problema, mientras que no se acabe la corrupción en el área de inspectores, y también habrá que decirlo, mientras no haya un compromiso del sector turístico, gastronómico y de los abres y cantinas, pues va continuar este problema”, puntualizó.