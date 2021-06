Bajo el sol esperan por su vacuna

TIJUANA, B.C.- Las altas temperaturas que se registraron ayer no fueron impedimento para que miles de ciudadanos acudieron por sus segunda dosis contra el Covid-19 a la preparatoria Lázaro Cárdenas.

Desde antes de las 08:00 horas, para ganarle al sol, personas de 50 a 59 años de edad ya se encontraban haciendo fila para recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Muchos de los presentes traían botellas de agua, lentes de sol, sombreros, gorras y hasta paraguas.

Hubo momentos en que la línea llegó hasta un conocido hotel del bulevar Agua Caliente, debido a que había mucha gente interesada en vacunarse, además de que existía el temor de que se acabara la vacuna.

Algunos de ellos hicieron hasta tres horas de fila, fue el caso de la señora María, quien llegó a la preparatoria a las 08:30 horas y salió a las 11:16 horas.

“Cuando yo llegué ya había gente formada, me comentaron otras personas que algunos se formaron desde las cinco de la mañana”, comentó.

Dijo que ella estuvo al pendiente de las redes sociales para conocer sobre las fechas para la segunda dosis porque tenía conocimiento que hubo algunos días en que no hubo el biológico.

Al ser cuestionada porque no acudió otro día, respondió que prefirió hacerlo ayer porque no sabía si para este domingo habría dosis disponibles y no quería correr el riesgo de quedarse sin vacuna.

Por su parte el señor Marcos Corona, quien acudió en compañía de su esposa se quejó de las largas filas y la falta de puntos de vacunación.

Recordó que él se aplicó la primera dosis en la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana, en donde aseguró que si había sombra y baños públicos.

“Allá hay baños y aquí no, yo tuve que venir y no hay baño, y no me dejaron entrar ¿Por qué no la pusieron en la universidad? Ahí hay más espacio”, dijo.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado, en la preparatoria Lázaro Cárdenas ayer aplicaron 7 mil 997 dosis.

Con relación de las jornadas de vacunación que se realizarán este domingo en la ciudad, detallaron que serán de nueva cuenta el Centro de Gobierno IMOS y la misma preparatoria Lázaro Cárdenas, donde unicamentante se aplicarán segunda dosis de Pfizer y se atenderá en la modalidad peatonal.