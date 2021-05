Baja California llega al 14% de vacunación

ENSENADA, B.C.- En Baja California se han aplicado un total de 884 mil 010 vacunas, lo que representa el 14% del estado, indicó el Secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, durante su informe del 30 de mayo de 2021.

La población en Baja California es de 3 millones 769 mil 020 personas sin embargo, la vacuna únicamente se aplica a mayores de 18 años que son 2 millones 693 mil 342 personas, de las cuales se han aplicado 884 mil 010 dosis que representa el 33% y 364 mil 981 ya cuentan con el esquema completo que representa el 14% de la población.

El funcionario detalló que se han aplicado 610 mil 243 primeras dosis, 273 mil 836 segundas dosis, 364 mil 981 personas con esquema completo dando un total de 884 mil 010 vacunas aplicadas.

Asimismo, se ha vacunado a 265 mil 162 adultos mayores de 60 años, de los cuales 243 mil 987 cuentan con el esquema completo, mientras que en el rango de 50 a 59 años llevan 219 mil 689 personas vacunadas y un total de 3 mil 588 mujeres embarazadas ya vacunadas con una dosis.

No obstante, informó que han detectado 152 casos de Covid-19 en personas vacunadas en Baja California, de las cuales 85 cuentan con el esquema incompleto y 67 con el esquema completo.

“Afortunadamente no desarrollaron la modalidad moderada o severa, por lo tanto les digo que a pesar de ser vacunados se tienen que seguir cuidando, la gran mayoría de estas personas con esquemas incompletos empezaron a desarrollar signos y síntomas de Covid posterior a ser vacunados, lo más probable es que ya tenían la enfermedad y la desarrollaron”, explicó.

En ese sentido, fue cuestionado sobre las aglomeraciones que pueden darse en los eventos masivos de cierres de campaña a pesar de haber un llamado de la autoridad para no aglomerarse.

“La actividad electoral es un derecho constitucional que tenemos y definitivamente se va a dar en Baja California, esta actividad así como el resto de las actividades tienen un protocolo de seguridad de salud establecido, les invito a todas las actividades que lo cumplan porque nadie se va a querer hacer responsable si en un evento que aglomera gente existen cadena de transmisión”, consideró.

Pérez Rico pidió a la población tomar conciencia y ser corresponsables, ya que nadie está obligando a acudir a un evento masivo o a un establecimiento cerrado en el que hay mucha gente.

“Eso es parte de lo que cada ciudadano tiene que tomar, me pueden invitar a donde quieran pero yo tengo que decir yo voy a proteger a mi familia y más porque no me he vacunado, ese es el escenario”, respondió.

Por otra parte, informó que ayer Mexicali tenía 254 casos activos, Tijuana 86, Ensenada 13, San Felipe 7, Tecate 4, Rosarito 2 y San Quintín ningún caso, dando un total de 366 casos activos en el estado.

Señaló que Mexicali tiene la incidencia más alta con 24 por 100 mil habitantes, Tijuana con 4.7, Tecate 3, Ensenada 2 y Rosarito 1.

Baja California reportó ayer cuatro pacientes que perdieron la batalla, 14 pacientes nuevos con una prueba positiva, mientras que en el acumulado desde que inicio la pandemia van 48 mil 769 pacientes confirmados y 8 mil 145 pacientes que han perdido la batalla.

Finalmente, informó que la ocupación hospitalaria por Covid es del 23%, lo que significa que una de cada cuatro camas están ocupadas con un paciente Covid, y se cuenta con 424 camas disponibles y 229 ventiladores.