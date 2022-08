'Babybull' Flores listo para darle un campeonato a Tijuana

Tijuana, BC.- En la vida de Héctor ‘Babybull’ Flores nada ha sido fácil.

El púgil de 29 años perdió a su madre siendo un adolescente, creció en la colonia Camino Verde de la delegación Sánchez Taboada, una de las zonas más violentas de Tijuana en un entorno de muchas drogas y para sobrevivir económicamente ha hecho de todo, incluyendo atender un puesto en un sobrerruedas.

Su empeño y tenacidad lo tienen ahora tocando a la puerta para convertirse en campeón de mundo, el próximo 3 de septiembre intentará hacerse del cinturón de peso Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que se encuentra vacante.

‘Babybull’ enfrentará a invicto sudafricano

El ‘Babybull’ enfrentará al invicto sudafricano Sive Nontshinga en Hermosillo Sonora, como parte de una atractiva cartelera que encabeza el campeón Supermosca, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada.

“Estamos emocionados por habernos ganado esta oportunidad, estamos teniendo una preparación fuerte, me motiva poder darle un campeonato a Tijuana”, explicó el peleador, quien se entrena bajo el mando de Fernando Fernández en el gimnasio de la Zona Norte.

Flores (20-0-4, 10 ko’s), dueño de un estilo agresivo que simula un torbellino arriba del ring, reconoce que crecer en una colonia como Camino Verde, lo forjó no sólo como peleador, sino como persona,

“(Vivir ahí) eso me ayudó bastante, en las peleas nunca fui el favorito a veces iba como carne de cañón, lo que he hecho, me lo he ganado a pulso, picando piedra, demostrando lo que soy”.

Acapara reflectores en noviembre del 2021

Flores acaparó reflectores en noviembre del año pasado, cuando noqueó al favorito Jay Harris en el Reino Unido, su estilo frontal y valiente le valieron para que la gente le gritara ‘Babybull’, apodo que adoptó de manera oficial.

“Soy un peleador que se faja, pero también nos ajustamos, sé moverme, pero me gusta el intercambio, también aguanto”.

Héctor perdió a su madre María de Jesús cuando tenía 13 años, y reconoce que el apoyo de su familia, fue clave para tomar un impulso en su vida. “Es algo que sucedió y aprendí a salir adelante con ayuda de mi papá Héctor”.

El ‘Babybull’ alterna su faceta como boxeador con la de comerciante, junto a su esposa Janeth atiende un puesto en el sobre ruedas en Delicias 3, al Este de la ciudad para sacar adelante a sus hijos Héctor y Ángel.

“Hemos vendido distintas cosas desde verduras hasta ropa”.

Un cinto ligado a Tijuana

El cetro de las 108 lil cetro de las 108 libras versión FIB ya ha estado anteriormente en poder de dos peleadores de Tijuana, Javier ‘Cobra’ Mendoza, quien lo defendió en una ocasión y Víctor ‘Acorazado’ Burgos, quien también lo retuvo una sola vez.

Lo han ostentado grandes figuras del boxeo mexicano como Humberto ‘Chiquita’ González y Ricardo ‘Finito’ López.