BC registra más de 330 niños asesinados en cinco años: CEDH

Tijuana, B.C.- Con la muerte del joven Javier Arceo Gamez ya son más de 330 niños asesinados en los últimos 5 años en el estado, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) plantea realizar un litigio ante la ONU, informó Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la institución.

En relación al caso particular del menor, quien murió la tarde del domingo a causa de un disparo que recibió en la cabeza durante un asalto, dijo que aunque en este hecho no existe una omisión, sí existe una omisión sistemática en la protección de grupos prioritarios.

“Son más de 330 niños asesinados en los últimos 5 años víctimas de homicidios dolosos, estamos hablando de miles de lesionados y hay dos rutas que estamos haciendo en torno a este tema”, comentó.

Si bien estamos ante la presencia de un delito y la omisión es sistemática de protección, en este hecho no hay un omisión, en este hecho en específico, la omisión es de protección y de seguridad pública para niños, niñas y adolescentes y para otros grupos prioritarios”, explicó.

Te puede interesar: Lamentan muerte de joven Javier Arceo Gámez

Ante estas cifras, el Ombudsman detalló que actualmente la CEDH se plantean dos rutas, la primera consiste en realizar un litigio estratégico ante la ONU, mientras que la segunda opción es incidir en una política pública que brinde mecanismos de protección.

Muertes violentas

“Lo que estamos haciendo son dos rutas, un litigio estratégico ante la ONU… Podemos presentar una solicitud de medidas cautelares o enviar comunicaciones cuando detectamos una problemática de esta naturaleza que no se ha atendido”, manifestó.

“Estamos en vistas de proponer que se construya un mecanismo emergente, es decir, que dentro de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se contemple un mecanismo de protección … Esperemos que prospere y esta es la posibilidad en este momento que la Comisión tienda a incidir en una política pública”, agregó.

Te puede interesar: FGR asegura en cateo en Playas de Tijuana armas de fuego y detiene a dos

Además de lo anterior, estableció que el problema se debe a omisiones sistemáticas estructurales en todos los niveles de gobierno, pues continúan presentándose números similares de muertes violentas en 2022 a pesar de los esfuerzos.

“Yo se lo atribuiría a todos los niveles de gobierno, si bien hay facultades explícitas para las Policías Municipales para los sistemas de protección, DIF también hay una omisión sistemática estructural”, expresó.

“Cuando hay contexto como el de Tijuana específico, que no cesan los homicidios, que no cesa la violencia, que a pesar de los esfuerzos seguimos documentando el número similar de muertes violentas en este 2022, pues es evidente que algo no está funcionando”, añadió.