BC, primer estado en legislar para prohibir máquinas tragamonedas

El estado de Baja California es el primero a nivel nacional en legislar para prohibir y “sacar de circulación” las máquinas tragamonedas en “mini-casinos”, incautarlas y destruirlas ante los ojos de la comunidad, expresó el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Se refirió a la contundencia de las acciones que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), de la que es titular Juan Guillermo Ruiz Hernández, que ha dedicado gran parte de su esfuerzo en detectar y confiscar, desde el año pasado, miles de aparatos de este tipo en las que niños gastan su tiempo y su dinero.

Al abundar sobre este tema en su transmisión en vivo, expuso: "Primeramente, abordar en el tema de la adicción al juego, que lo promueven las personas que tienen un beneficio directo, que vienen siendo los dueños de casinos y que no les importa las edades, se han sorprendido en casino a menores de edad".

Indicó que es la FGE la que, en apego a las leyes, incauta y decomisa las máquinas en establecimientos como abarrotes y tortillerías, en todas las colonias y que son artefactos que, incluso en algún momento, estuvieron en casinos, las desecharon y las repararon para luego ponerlas en negocios o domicilios particulares.

Al respecto, abundó: "Son lugares de promoción de vicio, porque no nada más es la apuesta, también el narcomenudeo se genera en esos sitios, es gravísimo, y son generadores de violencia, por eso nosotros con muchos argumentos lo hemos dicho por muchas veces, que el Hipódromo del señor Hank ha sido el generador de violencia más grande que hemos tenido en la historia de nuestro Estado".

Continuó: "Esa misma persona que no paga impuestos…Que se emplazó a huelga con los trabajadores para que no le incautaran las máquinas aquí en Tijuana, más de 200 máquinas contrabandeadas, que no ha podido justificar su legal estancia en nuestro país; contrabando, robo, no paga el impuesto, no paga el agua, o sea, ese es el ejemplo de una persona que quería conducir los destinos de Baja California".

El gobernador del Estado, recordó, "lo primero que hice yo hace unos dos, tres meses antes de la veda electoral, es mencionar que íbamos a recuperar muchos de los terrenos que estaban robados de la nación y lo primero que hizo el señor Hank es irse a amparar, se amparó, él sabe… ¿para qué tanto miedo entonces?".

En otro tema, cuestionado sobre la Escuela Preparatoria Militarizada, dijo que es un esquema iniciado en este gobierno, por iniciativa del Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, que ha contado con el apoyo de diversos sectores.

Es una institución que brindará una educación militarizada, de orden, para motivar a los jóvenes a que se integren a las fuerzas armadas eventualmente, ya sea la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, o las mismas policías locales.

"Ese es la esencia y misión de esta preparatoria, estoy seguro que habrá más que se van a empezar a abrir por todo el país, porque es muy importante que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar", concluyó.