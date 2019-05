Ayuntamiento mantendrá nodo express

La obra del Nodo Express 20 de Noviembre podría pasar a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Tijuana, el cual se hará a cargo de su mantenimiento, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio (SDUyE).



Everardo Lona López informó que como un fraccionamiento se va hacer la entrega-recepción, sin embargo, antes de que esto suceda, el Gobierno del Estado deberá entregar toda la documentación necesaria de la obra como el proyecto ejecutivo y las bitácoras.



“Nosotros estamos pidiendo un análisis que le pedimos al Colegio de Ingenieros para que nos hagan un dictamen, nosotros lo analizamos, si no creemos que hay un problema para nosotros para darle mantenimiento futuro, lo recibimos”, declaró.



En caso de encontrar alguna falla, el Estado deberá solucionar la problemática, porque de lo contrario no lo aceptarán, apuntó.



Aunque no existe una fecha definitiva, el funcionario municipal dijo que tienen que darle una respuesta al Estado antes que finalice la presente administración para no dejar este tema rezagado.



Inaugura “Línea Morada”

En otro tema, Lona López encabezó la inauguración del proyecto “Línea Morada”, que es un sistema de riego de aguas tratadas que provienen de la planta Monte de los Olivos.



En esta primera etapa serán mil 775 metros cuadrados y 154 metros cúbicos que abastecerán las gasas ubicadas en el bulevar Manuel J. Clouthier y Simón Bolívar en la Vía Rápida Oriente, en donde fueron instalados árboles y plantas.



“Es agua tratada, es agua que la puedes utilizar, si te cae no te pasa nada, es agua que esta valorada por laboratorios de la Cespt y Cofepris; no es para bañarte, pero si te cae no te pasa nada”, reveló.



Dijo que el 80% de las aguas tratadas se van a la Canalización del Río Tijuana y el 20% restante es usada en el Parque Morelos.