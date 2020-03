Ayuntamiento licitará hasta 80 mil luminarias

Para la rehabilitación e instalaciones de hasta 80 mil luminarias el 23 Ayuntamiento de Tijuana lanzará una nueva licitación para el alumbrado público.

El presidente municipal, Arturo González Cruz, informó que la licitación se publicará en aproximadamente 45 días.

“A Tijuana no le va a costar, se va a pagar del derecho de alumbrado público, con eso vamos a pagar, no va a ser deuda para Tijuana, y no va a constituir una derogación de los recursos de los tijuanenses”, aseguró.

Las empresas interesadas, dijo, invertirán alrededor de mil millones de pesos en los 10 años de la licitación.

“Es un proyecto en el que estamos trabajando de colocar entre 50 y 80 mil luminarias en todo Tijuana, vamos a empezar por los lugares más marginados y abandonados para efecto de que con la luminaria hay una reducción automática en los índices de inseguridad”, agregó.

El Primer Edil señaló que el proceso se realizará con transparencia para que quienes participen tengan la confianza de que se hará en beneficio del Municipio.

Recursos de parquímetros

En otro tema, González Cruz reveló que en las próximas semanas subirá al pleno del Cabildo una iniciativa para que los recursos que ingresen a las arcas municipales por el pago de parquímetros sean invertidos en las delegaciones municipales.

“Lo que voy a proponer a Cabildo es que la recaudación que tenga cada zona sea para esa delegación y que sean los vecinos de esa delegación los que sean los que dispongan de esos recursos”, manifestó.

El Alcalde dijo que los vecinos podrán ponerse de acuerdo con sus respectivos delegados para hacer obras de mejora en sus demarcaciones.