Ayuntamiento de Tijuana despide a 50 empleados de la pasada administración

Tijuana, BC.- Por no acreditar las funciones que realizaban de manera estricta se deslindaron del Ayuntamiento a más de 50 trabajadores de la administración pasada, señaló el Oficial Mayor Municipal.

Marcelo Machain Servín aclaró que la cifra corresponde a lo que anteriormente la alcaldesa Montserrat Caballero dio a conocer como aviadores, sin embargo dijo que fueron trabajadores a los que no se les renovó contrato.

“Hubo una confusión de mi parte en el término aviadores, cuando nosotros entramos como administración, mucho personal no acreditó estrictamente sus funciones y tenemos dos opciones, ratificar al personal o darle las gracias”, explicó.

No podían documentar sus asistencias

Machain Servín señaló que el personal de confianza que fue despedido no checaba su asistencia por lo cual la Oficialía Mayor no tenía manera de documentar faltas a sus funciones antes de ser separados del cargo.

“Nosotros a buena fe nos basamos en lo que nos entregó la administración pasada y eso fue lo que hicimos, cuando nos dimos cuenta no les ratificamos su contrato, el término aviador estuvo mal informado”, declaró.

El Oficial Mayor puntualizó que debido al movimiento de no ratificación realizado por la dependencia, no se ameritó la creación de un oficio para que la Sindicatura Procuradora investigara el caso, por lo que por esa razón el Síndico Procurador no fue notificado.