Ayuntamiento analiza riesgos en estacionamiento subterráneo

Tijuana, BC.- El estacionamiento subterráneo del Palacio Municipal tiene un nivel de riesgo moderado por lo que se tienen que revisar los estudios para considerar cerrarlo en caso de estar en malas condiciones, indicó la Alcaldesa de Tijuana.

Montserrat Caballero Ramírez destacó que ya se realizaron estudios técnicos de la infraestructura del estacionamiento subterráneo y del edificio de Palacio Municipal, sin embargo las condiciones del inmueble aun se analizan.

Cité a unas personas de la UNAM para que vinieran a realizar un análisis, ya lo están terminando pero aun no me dan el resultado, no sé si haremos reparaciones porque parece que son muy muy costosas y no tengo presupuesto”, dijo.