Ayudan ciudadanos a ubicar casillas

Tijuana BC.- En la delegación Cerro Colorado vecinos instalaron módulos improvisados con carpas, donde daban información a quienes tenían dudas sobre la jornada electoral.

Debajo de una carpa, con una lona donde se podía leer “Localiza tu casilla y casilla especial foránea”, vecinos se encontraban dando atención.

Estamos ayudando solamente a las personas que no tienen el conocimiento de tecnología, Internet para que puedan ubicar sus casillas. Nosotros les damos la dirección, nos gusta apoyar”

Dijo Jerónimo Castillo, quien se encontraba en uno de los módulos ubicados en la entrada de la colonia Presidentes.

Atención requerida

Otro de los módulos se encontraba a unos pasos de la subdelegación Alemán, donde un matrimonio daba atención a quienes la requerirían. “Nosotros solo queremos ayudar, hay muchas personas que no saben utilizar la tecnología y esto no nos quita tiempo, podemos ayudarlos, han venido en su mayoría personas mayores”, dijo el encargado del sitio.

La señora Margarita, beneficiada con el módulo, dijo que le gustaría que las autoridades hubieran puesto módulos oficiales ya que en esta votación las casillas no estaban en el lugar de siempre, lo que causó molestias y retrasos.

“¿Por qué el gobierno no lo hizo antes? Esto lo deberían de haber hecho ellos, nadie nos ayuda, en la mentada aplicación dice una dirección pero uno no sabe usar la tecnología, no sabemos, deben ayudarnos. Agradezco que hoy me ayudaron, pero es trabajo del gobierno”, apuntó.

En la Secundaria General #69 Rubén Niebla González de la Del. Cerro Colorado, ubicaron dos casillas para atender a los residentes de las secciones 1320, 1360 y 1335. En un inicio la confusión invadió a quienes se dirigen a votar, pues señalaron que no encontraron la casilla, lo que molestó a la ciudadanía, pero el problema fue que las casillas se encontraban dentro del estacionamiento de la institución educativa.

Aprovechan oportunidad

El señor Luis Toribio de 66 años dijo que acudía a votar temprano ya que tiene actividades por la tarde y no quería dejar pasar la oportunidad de ejercer su derecho. “Yo tengo cosas por hacer más tarde, así que decidí acuir temprano y así asegurarme de hacerlo, es un derecho que tenemos que ejercer sea cual sea tu opinión”, dijo el señor Toribio.

La señora Mara Isabel de 78 años, dijo que se sentía orgullosa de ser parte de las votaciones sobre Revocación de Mandato y afirmó que sintió que falta participación de los jóvenes.