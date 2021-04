Avanza en un 55% vacunación de mayores de 60 años

TIJUANA, B.C.- En Tijuana el 55% de los adultos mayores de 60 años fue vacunado contra el coronavirus, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud de Baja California.

Detallaron que a lo largo de la jornada de inmunización 88 mil 280, de los 160 mil contemplados, recibieron para la primera dosis del biológico de Sinovac o Pfizer, hasta el corte de ayer de las 13:17 horas.

Ayer la dependencia retomó la campaña de vacunación en el Centro de Salud de la colonia Francisco Villa, en donde después de presentar un mínimo de asistencia, cientos de personas aprovecharon el servicio gratuito, ya sea caminando o en carro.

El señor Arturo Mondragón, de 68 años y cantante, fue el encargado de poner la música para animar a los adultos a recibir la vacuna, pues reconoció que muchos de sus contemporáneos temen a ser inoculados.

Asimismo, agradeció al personal médico de la Jurisdicción de Salud Número 2 por la atención y paciencia hacia el sector de los abuelitos y por mantenerse al frente de la pandemia, a pesar de arriesgar su salud.

“Uno se cuida y trata de no generar molestias, pero esta vez sí es bueno que vengan a vacunarse y más ahorita con la pandemia. Hasta ahorita no me he enfermado porque me cuido pero cuando estoy trabajando en la calle sí tengo el miedo de que algo me pase”, expresó el señor Mondragón.

Ayer recibió la primera dosis y dentro de casi un mes recibirá la segunda, sin embargo, al igual que el resto de la población deberá mantener el uso del cubrebocas, higiene personal y confinamiento.