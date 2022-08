Auxilia Bienestar Tijuana a hombre indígena

Tijuana BC.- Tras sufrir un accidente que lo inhabilitó para caminar, un ciudadano indígena originario de Chiapas fue auxiliado por la Secretaría de Bienestar y la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS).

Tuvieron un accidente en la carretera de Tecate a Mexicali, no supimos muy bien pero no se puede mover para nada, mi hermano no habla español, solo Tzotzil”