Autoridades alertan para detener a quienes ‘festejen’ con disparos en Navidad

Tijuana, BC.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana realizará vigilancia especial por tierra y aire para prevenir accidentes durante Nochebuena y Navidad.

Según registros de la dependencia, en 2019 se reportaron 66 casos por disparos al aire la noche del 24, mientras que en 2020 fueron 23 y en 2021 un total de 35.

Precisamente la Navidad del año pasado, un joven de 28 años resultó con una herida de gravedad al recibir un impacto por bala perdida.

Las sanciones

Las personas que realicen disparos al aire y pongan en peligro la vida de personas inocentes, podrían enfrentarse a 2 y hasta 5 años de cárcel y hasta a 200 días de multa, según el artículo 156 del Código Penal de Baja California.

Para reportar disparos al aire los ciudadanos pueden utilizar la aplicación Botón de Emergencia o llamar al número 911, pues la posesión de un arma de fuego es un delito del orden federal.

No pongas tu vida y la de otros en riesgo, disparar no es cosa de juego, es un delito muy peligroso, no regales dolor en época de unión.