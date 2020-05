Aumentan reportes de decesos en hogares por males respiratorios

En las últimas dos semanas la Cruz Roja Tijuana, a través de la Línea de Emergencia 9-1-1, ha atendido entre 57 y 80 reportes de personas que fallecieron en su hogar presuntamente a causa del coronavirus.

Así lo informó Juan Carlos Méndez Torres, coordinador de Socorros, quien dijo que a pesar de las carencias dentro de la benemérita institución, mantendrán la atención a la población durante lo que resta de la pandemia en la región.

Comentó que los 99 socorristas y las 13 unidades están capacitados para hacer frente al Covid-19, cuya muerte está ligada a la insuficiencia de aire que sufren los pacientes en el hogar.

Hay relación a enfermedades respiratorias. Nosotros no podemos presumir que sean casos positivos debido a que no hacemos las pruebas (de Covid-19) y las personas no nos presentan estos resultados tampoco”, declaró Méndez Torres.