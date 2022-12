Aumentan en BC un 38% los casos de influenza: DGE

Tijuana BC.- De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología (DGE), en Baja California incrementaron 38% los casos de influenza, pues pasaron de 84 a 116 en las últimas dos semanas.

En ese mismo periodo también aumentaron los casos sospechosos 16%, pues pasaron de 4 mil 998 a 5 mil 786 y seis personas fallecieron por influenza.

Por ello, en esa esta tercera Navidad que transcurrirá en la pandemia del Covid-19 el presidente de Medical Health Cluster, Abraham Sánchez Frehem, recomendó mantener el uso del cubrebocas y las medidas de aseo personal para reducir los riesgos de contagios.

Mencionó que en diciembre despuntaron los contagios de influenza tipo A, coronavirus y virus sincitial (que afecta más a los niños), unos de los factores fueron las bajas temperaturas y convivencia con personas que desconocían que estaban enfermas.

Asimismo, confundieron esos padecimientos con una gripa común o alergia, por lo que es importante que si usted está en esa situación acuda a su médico para que le confirmen o descarten.

También es importante que mientras espera los resultados o presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria, evite acudir a las fiestas o reuniones para no esparcirlos virus entre los invitados, sobre todo en espacios sin ventilación y aglomerados.

Tenemos que apelar a la conciencia de cada uno, es decir, ¿por qué me tienen que obligar a mí a protegerme? Si yo no me quiero enfermedad, me cuido. Si yo sé que el cubrebocas bien utilizado me protege contra las infecciones, hay que utilizarlo. En diciembre de 2020 el Covid-19 a todo lo que daba, mucha mortalidad y hospitalización, pero muy poca transmisión de influenza por el uso del cubrebocas”