Aumentan ‘Nenis’ 19% al cierre del 2020

TIJUANA, B.C.- Las trabajadoras por cuenta propia en Tijuana aumentaron 19% del tercer al cuarto trimestre de 2020, y la comunidad virtual “Entre Amigas” es una muestra de cómo las mujeres han decidido autoemplearse y ayudarse entre sí.

Las razones que motivan a las mujeres a autoemplearse son múltiples, algunas son motivadas por su espíritu emprendedor, la pérdida de empleo por la pandemia del Covid-19, la necesidad de un ingreso extra o poder estar más tiempo con su familia e hijos.

Muchas se dedican a realizar ventas a través de Facebook y hacer las entregas en un ‘punto medio’, acordado con el comprador, a este tipo de trabajadoras por cuenta propia recientemente se les ha bautizado como “nenis”.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tijuana cerró el tercer trimestre del año pasado con 40 mil 667 trabajadoras por cuenta propia, mientras que el cuarto con 48 mil 487.

SE APOYAN

Erika Castillo decidió emprender su propio negocio, pero también buscó crear una comunidad para que otras mujeres con su misma ideología se pudieran apoyar entre sí para hacer crecer sus negocios.

Mencionó que desde chica vivió en un ambiente de emprendimiento, debido a que su papá tiene un negocio de mariscos.

Su primer negocio fue un gimnasio, a pesar de que su papá tenía la intención de que consiguiera un trabajo estable.

“Su ejemplo fue lo que me orilló, y que yo siempre tuve en mi pensamiento que yo quería emprender, experimenté, estuve en dos trabajos tradicionales, podemos decir, pero no, no era lo mío”, comentó.

Hace seis años, con el auge de las ventas por redes sociales, explicó que se dio cuenta que los vendedores no tenían un lugar físico para mostrar sus productos y decidió realizar bazares de emprendedores.

Erika Castillo es comunicóloga y publicista, por lo que decidió estudiar un diplomado en marketing digital, donde logró vislumbrar que las comunidades en redes sociales iban a tener un gran impacto en los próximos años.

Como experimento creó en 2017 la comunidad de Facebook ‘Entre Amigas’, a las mujeres que iban a sus bazares, las invitó a formar parte de esta nueva etapa, que creció en cuestión de dos meses.

Actualmente el grupo tiene más de 27 mil miembros y la interacción se mantiene siempre activa, tanto quienes venden como quienes buscan algún producto en particular, no duda realizar publicaciones.

“En ese momento no visualizaba el alcance y el impacto que iba a tener, se dio así y ni siquiera fue pensado con una estrategia en un inicio, por eso el nombre tan, digamos, común”, expresó Erika Castillo.

Además, las emprendedoras hacen crecer sus redes sociales al intercambiar “likes”, lo que se traduce en un mejor alcance de sus negocios en redes sociales, más y mejores ventas.

Erika Castillo también implementó nuevas estrategias para apoyarlas, como cursos y capacitaciones.

Aseguró que los emprendedores necesitan aprender de todo, como administración, finanzas, conocimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros temas.

‘Las nenis’

Erika Castillo destacó que todas las mujeres de su comunidad están orgullosas de ser y que les digan ‘Neni’, no lo ven como algo despectivo, al contrario, saben que son personas productivas que ayudan a su familia.

“Ellas están muy contentas de ser ‘nenis’, no se sienten para nada avergonzadas, y como por ahí subimos el otro día, ser neni no da vergüenza, da dinero, porque eso es lo que han hecho, la verdad es que venden y venden muy bien”, subrayó.

Además muchas de ellas sostienen a sus familias, afirmó la emprendedora, muchas madres han podido sacar adelante a sus hijos gracias a su emprendimiento, y en muchos casos son madres solteras.

Apuntó que las mujeres han sido un factor importante en la economía de la ciudad, en la pandemia muchas se quedaron sin trabajo, su única alternativa fue emprender, y gracias a eso pudieron apoyar económicamente.

“El emprendimiento es un arma poderosa de empoderamiento de la mujer, porque cuando una mujer se puede valer por sí misma, tiene su propio ingreso, ella es empoderada, ella es capaz de tomar sus propias decisiones, eso me ha motivado mucho”, manifestó.

Es por ello que invitó a las mujeres a atreverse a ser emprendedoras, a dar el primer paso, capacitarse, rodearse de más mujeres con la misma ideología de aprender y emprender.