Auditarán contratos y concesiones municipales

En busca de posibles irregularidades, la próxima administración municipal revisará los contratos del 22 Ayuntamiento de Tijuana, como el arrendamiento de camiones de basura y la concesión de los parquímetros.

“Se van a revisar todos esos contratos, particularmente le vamos a poner atención a estos nuevos”, declaró el virtual alcalde Arturo González Cruz.

Dijo que una vez que inicie la entrega-recepción, la Sindicatura Procuradora los analizará puntualmente.

Y advirtió a los proveedores o empresas que tengan cuidado sobre lo que van a firmar porque de encontrar quebranto para el Municipio, actuarán conforme a lo que dice la ley.

“A mí me llamó mucho la atención que se hablo de nuevos contratos, y de la compra de los camiones que se rentaron. ¿Cómo rentas y luego ya que te vas los compras?”, expresó.

Consideró que la actual administración municipal, encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, esta tratando de dejarlos “atados de manos”.

Esto porque tiene conocimiento que el contrato de arrendamiento tanto de los camiones de basura como de patrullas vence el 30 de septiembre, antes de que tome protesta como Alcalde del 23 Ayuntamiento de Tijuana.

“Pensando que el mal no lo va hacer a nosotros, cuando se lo hace a la ciudadanía en general… eso quiere decir que la ciudad se quedaría sin el servicio de recolección”, comentó.

Adelantó que actualmente se encuentra buscando soluciones ante esta problemática con el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

El titular de la SSPM

En otro tema, González Cruz adelantó que el próximo lunes dará a conocer el nombre del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Aseguró que se trata de un hombre que vive en Tijuana, que tiene la experiencia, la capacidad y ganas de trabajar con honestidad, así como las relaciones para poder hacer bien su trabajo.

“Desde hace tiempo lo tenemos, me he reservado el nombre y me lo voy a seguir reservando en tanto no logremos tener la constancia de mayoría”, manifestó.

Ese mismo día también revelará la estrategia de seguridad que implementará a corto, mediano y largo plazo.