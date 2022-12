Atienden en 2022, 667 llamados de auxilio por violencia familiar en línea 075

Tijuana, BC.- La violencia familiar y problemas en el hogar son los llamados de auxilio que más solicitan las mujeres a través de la Línea de Apoyo 075, a quienes los expertos canalizan a un albergue en caso de que sus vidas estén en peligro.

Jeuh Sánchez Reyes, encargado municipal de despacho del Sistema DIF Tijuana, detalló que de enero a octubre recibieron 6 mil 55 llamadas, de las cuales 667 fueron por las situaciones antes mencionadas; el resto tuvo que ver con problemas psiquiátricos y violencia infantil, entre otros.

En el caso de la violencia familiar explicó que los expertos en salud mental analizan si es conveniente o no retirar a las mujeres, junto con sus hijos de la casa donde habitan, para después canalizarlas a un albergue, en donde el tiempo de estancia es de tres meses aproximadamente.

Apoyo para interponer denuncias

Además del apoyo para interponer las denuncias, las albergadas durante ese periodo reciben atención emocional, médica, educativa, alimentos, entre otros servicios.

Sánchez Reyes comentó que al término de los 90 días el personal del DIF evalúa para determinar si las mujeres ya están en condiciones de regresar a su entorno familiar o no.

“Si viéramos que el entorno no es el adecuado o que la persona todavía no está preparada para salir al exterior, generalmente no se autoriza”, aseguró.

Ingresan 20 personas a albergue especial

De enero a la fecha 20 personas, entre mujeres y niños, ingresaron a ese albergue especial, pero se espera ampliar el apoyo.

Por ello, el funcionario municipal admitió que falta difundir los beneficios de la Línea de Apoyo 075 con el propósito de lograr una mayor cobertura en el sector femenino.

“Es un reto y básicamente yo creo que el mayor impulso es que la gente sepa que tienen la línea, que pueden hacer uso de ella para tener más cobertura para las mujeres y familias”, dijo.