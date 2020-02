Atiende Jaime Bonilla a pobladores de San Felipe

Al ser la premisa del gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez acercarse y atender a las comunidades que han sido olvidadas por administraciones anteriores, en esta ocasión el Mandatario estatal llevó por primera vez la “Jornada por la Paz” a los pobladores de San Felipe, en el sur del Estado, donde aseguró que “aunque sea un pueblo pequeño, es igual de importante para nosotros, no hay pueblo que no nos interese, no hay pueblo que no necesite la atención”.

Reiteró que su gabinete no tiene horario de entrada ni salida, es comprometido, no se puede permitir venir y decirles mentiras “terminó la era del gobierno que no daba nada, el que nos tenía acostumbrados a conformarnos con tan poco, se robaban todo, eso cambió”.

En San Felipe el gobernador del Estado presidió la reunión de la Mesa de Seguridad para atender asuntos pendientes en este tema, así como la junta ciudadana por la municipalización del puerto.

Este domingo, para continuar con la agenda en San Felipe el Mandatario estatal encabezó la Jornada en la Escuela Primaria Felipa Velazquez Viuda de Arellano, ahí los habitantes expusieron sus necesidades y se les ofrecieron soluciones.

Ahí el gobernador comentó que si no cuidamos a los niños llegan a las manos de la delincuencia, por eso se implementaron los operativos contra las máquinas tragamonedas, que no son más que centros de acopio para el vicio, perversión de los niños y para venderles drogas y dijo eso tiene que parar. Por 30 años aquí en Baja California se han descuidado completamente a los niños.

Este es uno de los estados más ricos, es uno de los estados que más litorales tiene, y eso es una mina de oro, pero lo que pasa aquí en San Felipe es que no los dejan pescar y es la única vocación que tienen los pescadores, en lugar de resolver el problema de aplicarnos como gobierno federal, estatal y municipal para que se resuelva, lo que provoca que no exista el estado de ánimo.

Jaime Bonilla Valdez dijo “la política nuestra es del pueblo para el pueblo, todos tenemos que salir adelante con nuestro proyecto y es de ustedes. En los módulos ustedes nos dicen que es lo que se necesita y debe de haber dinero para eso porque ya paró eso de robarse el dinero, nosotros instituimos una serie de programas sociales independientes de los que el presidente ha establecido”.

Aquí en Baja California se instituyó el programa de los desayunos calientes y dijo que el compromiso es que el día 17 de febrero esta escuela estará integrada al programa, para niños de primero a sexto año. “Entregamos como 300 mil desayunos diarios calientes, ha sido una gran satisfacción para nosotros. Por eso le pido al Congreso que lo eleve a derecho constitucional para que a los niños se les dé en adelante por obligación del Gobierno del Estado con los uniformes”.

En cuanto a la Carretera 5 que le llaman Laguna de Chapala, el gobernador dijo que esta inconclusa con un tortuguismo increíble, “ya se comprometió conmigo la secretaria de Infraestructura a ponerle presión al Gobierno Federal para que concluya esa carretera inmediatamente no puede seguir así”.

“Si no vengo en carro no nos damos cuenta. No estamos aquí por casualidad, estamos porque hay un calendario que se determina por la Fiscalía dónde hay más incidencia criminal, dónde el tejido social esta lastimado y ya era tiempo que viniéramos aquí y vamos a regresar porque da vueltas esto, vamos a ir esos lugares”, se comprometió el gobernador de Baja California.

En cuanto al problema de los monopolios el gobernador Jaime Bonilla, después de escuchar a un ciudadano presente en la jornada exponer su situación de despojo, dijo que se tomarán cartas en el asunto a través del delegado único federal para que haya inspección federal en este tema; “no hay vacas sagradas, eso no se va a permitir”.

Viajar es tiempo perdido si no lo inviertes en tu propio Estado. Recordó que hizo un compromiso en la campaña que “durante el tiempo que yo sea gobernador la única parte a donde voy a ir es en mi Estado, siempre y cuando no sea que el presidente me llame para alguna reunión, no tengo que estar fuera de mi Estado, tengo que estar aquí tiempo completo para poder atender el sinnúmero de problemas que tenemos”.

El titular del Poder Ejecutivo anunció un programa que se está iniciando en algunas ciudades del Estado, que consiste en emplear a las personas de las colonias que están desempleadas en un empleo temporal para que pavimenten las calles con revolvedoras, así como lo está haciendo en Oaxaca el presidente. “Los contratamos, les damos el material, el ingeniero para que les trace todo y empiezan por sus propias casas”, propuso a los asistentes.

Este gobierno es un gobierno de diálogo, de colaboración y de cara, les decimos lo que vamos a hacer con su anuencia, nos tiene que alcanzar la energía y el tiempo para resolver todas estas cosas. Las escuelas no deben tener carencias, porque ya no dejamos que se roben el dinero, hay que estar vigilando la canasta de ahí sale para todo.

No ha habido orden, 30 años de corrupción, el poder absoluto corrompe total y absolutamente, por eso la alternancia es buena, tenemos que hacer un trabajo transparente para que la gente vea que sí fuimos diferentes, van a ver a sus secretarios, directores, a su gobernador, que vengan y den la cara, dijo Bonilla Valdez.

Aseguró que la única manera en la que sabe hacer las cosas es trabajando, “tenemos que ir al Congreso y declarar, les he pedido a mis secretarios que vayan y rindan cuentas para que la gente sepa en que están gastando su presupuesto”.

Manifestó que siempre ha sido su fuerte el trabajo y no tenerle miedo a hacer ingeniería financiera, “este es un momento histórico para nosotros y no nos vamos a andar escondiendo como los gobiernos pasados. Vamos a salir a las calles y van a decir que fui Gobernador que no robó nada, eso es lo que quiero que digan”.

El titular del Gobierno de Baja California, atendió y escuchó a diversos sectores entre ellos los pescadores, quienes expusieron la urgente necesidad de que se les apoye para poder continuar con su actividad y llevar así sustento a sus familias. También al ciudadano Javier Dagnino que aportó la idea de legislar un proyecto para un centro de rehabilitación para los compañeros y familiares que necesitan ayuda y no dejarlos hasta que ellos salgan rehabilitados, propuso donar un terreno para ese propósito.

Bonilla Valdez destacó que los medicamentos son gratis para todos, desde niños hasta adultos mayores a partir de este gobierno, es un compromiso del presidente de México y de su servidor, establecer el sistema para que se le de atención a adultos mayores con aparatos auditivos, dientes, se llevarán caravanas a partir de marzo para cubrir estos servicios entre otros, sin ningún costo.

Confirmó que a más de 4 mil maestros cuando llegó al gobierno no se les pagaba, a todos se les pagó, quedan algunos casos por cuestiones administrativas, pero el recurso ahí está.

Los módulos de atención ciudadana que se pusieron a disposición contaron con servicios de asesoría jurídica y laboral, actas de nacimiento, vacunación, bolsa de trabajo, servicios educativos, consultas médicas, entregas de apoyos (funcionales, alimenticios y ambientales), convenios y pagos del servicio de agua, solicitudes de obras de infraestructura, parques públicos y vialidades, entre otros.

En la jornada se tomó protesta a los comités vecinales, impulsores de la transformación legalmente constituidos de la comunidad de San Felipe.

Acompañaron al gobernador de Baja California en las Jornadas por la Paz de este domingo, la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda; la subsecretaria de Pesca, Celina Domínguez; la directora de DIF Estatal, Blanca Estela Fabela Dávalos; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México en BC, Juan Isaías Bertín Sandoval; la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postlethwaite; la secretaria de Inclusión Social e Igualdad, Alma Sarahí Arellano Rosas; el secretario de Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez.

El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico; la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez; el secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez; la diputada Miriam Cano Núñez; el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan; el diputado Juan Molina García; el Delegado Único del Gobierno Federal, Alejandro Ruiz Uribe; la secretaria de Integración y Bienestar Social, Laura Luisa Torres Ramírez; el director estatal del Conalep, Alfredo Álvarez Cárdenas; la directora del Instituto de la Juventud, Liliana Michelle Sánchez Allende; el coordinador regional de la Guardia Nacional en Mexicali, coronel de infantería Héctor Canseco Enríquez; y demás integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno Estatal.