Aspirante a dirigente nacional de Morena ofrece ‘verdad’ a AMLO

Un aliado del Presidente de México para decirle la verdad, y no un empleado o subordinado es lo que ofrece Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a dirigir del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Aseguró que conoce a Andrés Manuel López Obrador desde hace 32 años, a diferencia de sus rivales en la contienda como Mario Delgado, Bertha Luján o Yeidckol Polevnsky.

“En el 2000 yo fui el artífice para que ganáramos la jefatura de gobierno, yo no le debo nada y sí he aportado mucho a la causa lopezobradorista en este País”, aseguró.

Además acusó a sus oponentes de utilizar recursos públicos para promoverse y pagar encuestas que los ubican como favoritos en la lucha por la dirigencia del partido.

La propuesta

Díaz Durán aseguró que promoverá una reforma para que ningún funcionario federal que maneje programas sociales pueda tener un cargo político sin que hayan pasado al menos tres años.

“Es la única manera de extirpar el vínculo perverso ante la utilización de programas sociales con elecciones, cómo vas a ser candidato si hace seis meses eras por ejemplo delegado federal”, expuso.

El aspirante mencionó que quiere convertir a Morena en el partido del Siglo 21 y eliminar esa serie de vicios que provocan un enojo en la ciudadanía.

Gracias a AMLO

Alejandro Rojas Díaz Durán reconoció que quienes cuentan con un puesto político en Morena es gracias a Andrés Manuel López Obrador.

“Si un diputado, senador, gobernador o presidente municipal me dice que ganó por él me muero de la risa, la verdadera prueba de fuego va a ser en el 2021 cuando Andrés Manuel no esté en la boleta”.