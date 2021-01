Así alimentan a los 138 animales del parque Morelos

Tijuana.- Una vez a la semana llega un camión con alimento al parque Morelos, que lleva entre carne, pollo, pescado, semillas, frutas y verduras, para abastecer las dietas de 138 ejemplares, diseñadas a partir del metabolismo y la etapa fisiológica de cada animal. Para la elaboración de los platillos el parque cuenta con una estudiante de cocina y un médico veterinaria que en conjunto los alimentan.

Luego de recibir la comida es llevada a la cocina donde es desinfectada para almacenarla, posteriormente se alimenta a los animales, la comida que llega en el camión de alimentos debe durar hasta la siguiente semana que vuelve a llegar, algunos animales comen solo una vez al dia, otros hasta 3 veces y otros como los reptiles hasta una vez cada semana por su metabolismo.

“Mi función es hacer las dietas, las cuales ya están establecidas, nosotros solo tratamos de variarle un poco, para que no sea muy repetitivo lo que comen y que estén muy completas, también me encargo de llevar la parte de seguridad y salubridad en el manejo de los alimentos; cuando no nos llega un producto o simplemente para que no coman siempre lo mismo tratamos de que si le damos pollo ahora darle carne o carne de puerco, o a las aves les damos verduras o frutas y les metemos diferentes cereales, a veces almendras o nuez o cacahuates”, explicó Cecilia Chavira, estudiante de cocina Culinary Art School.

Para aquellos animales que tienen algún padecimiento médico, explicaron que las medicinas o vitaminas son escondidas entre sus alimentos favoritos para que sea más sencillo que las consuman, también se está implementando un método para hacer que los animales se dejen inyectar.

"Cuando yo llegué al parque algunos animales tenían sobrepeso, entonces pues igual, los hemos puesto a dieta y cambiado un poquito la alimentación conforme a lo que dicen expertos en nutrición en conjunto con nosotros, por ejemplo en lugar de darle tanta fruta lo cambiamos a verduras, de esa manera vas tu jugando en base a lo que ves tu de la reacción del animal ”, dió Sergio Romero, médico veterinario.

“Ahora estamos entrenando o condicionando más bien, es la palabra correcta, condicionando por ejemplo por medio de refuerzo positivo, picandolos con algo puntiagudo su patita y dando un premio y así hasta que posteriormente se dejen inyectar y así lo hemos estado haciendo con distintos animales, ya lo logramos con un oso, con un tigre y ya vamos con eso poco a poco”, agregó.

Sergio Romero, médico veterinario del zoológico de parque Morelos dijo que uno de los mayores retos que se presentan es asemejar los alimentos que comen las especies endémicas de África o de zonas desiertas con alimentos que sean fáciles de conseguir en México y que a la vez proporcione los nutrientes que consumen o deberían de consumir en vida silvestre, ya que en ocasiones les llega a faltar algún ingrediente.

La crisis sanitaria ha impactado de maneras distintas al zoológico, por un lado explicaron que el no ver a tanta gente que les grita que se muevan y molesta hizo que se disminuyera el estrés y esto contribuyó al nacimiento de 23 animales nuevos, pero por otro lado también está el constante miedo de que alguna especie se contagie del virus.

“Con la llegada de la pandemia hemos podido ver lo mejor y lo peor de la humanidad, es algo que yo vivo aqui dia con dia, si antes nos cuidabamos hoy nos cuidamos mucho mas a los animales, y pues con mayor razón ahora que por ejemplo ahorita vimos como le arrojaron a un tigre un vaso de refresco y otro día le aventaron a los mono arañas soda, entonces si bien esto puede representar un peligro también estamos con el riesgo de que se enfermen de COVID-19, ya hay un estudio que lo comprueba, se hizo un estudio con 400 y tantas especies que comprueban que se pueden contagiar del virus, entonces si bien no es un hecho que se enfermen no es tampoco un riesgo que queramos correr”, concluyó Sergio Romero.