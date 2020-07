Aseguran que habrá mayor vigilancia en aduanas tras anuncio de AMLO

Tijuana, BC.- En las aduanas de Baja California habrá mayor vigilancia luego del anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que Sedena y Semar se harán cargo de las aduanas y puertos del país.

El delegado federal en el Estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó que la operación de estos espacios será responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

“A veces la gente reclamaba y decía porque en las aduanas no se hace nada, no se modernizan, no se toma ninguna decisión”, comentó.

Dijo que al entregarles el Presidente el control a la Marina y al Ejército, estos serán los inspectores y administradores, por lo que en las próximas semanas se verán cambios.

Este tema consideró es importante en el Estado al ser una zona en donde pasa droga, armas y dinero “sucio”, que está fuertemente relacionado con la seguridad el país.

“Me parece una buena idea porque ha sido siempre un foco que no ha permitido el desarrollo pleno de la industria en Baja California, no ha permitido el desarrollo pleno del sector servicio porque hay muchas trabas en la aduana, históricamente ha habido muchos problemas”, declaró.

Aseguró no tener evidencia para asegurar que en las aduanas de Baja California hay corrupción, pero recordó que se sabe que en el pasado han sucedido este tipo irregularidades.

“Quien lo niegue sería taparle el sol con un dedo, yo no puedo particularizar contra nadie porque no conozco el tema”, agregó.

Recordó que antes los que manejaban las aduanas vivían en grandes mansiones, eran ricos y sus hijos iban a escuelas privadas porque había una corrupción, aunque conoce personas que trabajan en las aduanas que realizan su trabajo como debe de ser.

“Van a ver a militares administrando las aduanas, desde luego habrá personal que no va ser militar, pero el control de las aduanas va estar a cargo de los militares”, puntualizó Ruiz Uribe.