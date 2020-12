Asegura Alcalde que comparecencia ante FGE no afectará su registro como candidato

Tijuana, BC.-El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz aseguró que la comparecencia ante la Fiscalía General del Estado no afectará su registro ante Morena como aspirante a la candidatura de Baja California.

En atención a medios señaló que espera también sea citado el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, para que hable de lo sabe sobre el homicidio de Mariano Soto.

Por lo que no descartó que lo vuelvan a citar ante la Fiscalía, sin embargo, aseguró que se encuentra tranquilo porque no conocía a quien fuera director de “Tijuana Sin Censura”.

Yo me comprometí a atender a la ciudadanía y eso vamos a seguir haciendo, me queda claro que no nos vamos a frenar son muchos los que desean un nuevo proyecto”, declaró.