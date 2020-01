Arte y música en la familia

Un misterio guardan esos niños, apoyados sobre una cerca de una vivienda construida dentro de uno de los cañones de Tijuana, el canón del Sainz, de la delegación Sánchez Taboada.

A diferencia de la mayoría de los niños de sus edades, las manos que se posan sobre las maderas viejas tienen una cualidad, la de dominar un instrumento musical.

Son Ixchel, de 15, y Heluis, de 13 años, primos por naturaleza, pero educados como hermanos tras la muerte prematura de la madre del segundo de ellos.

La historia musical en la familia Martínez Guillén inició hace siete años, cuando su abuela trabajaba en una fábrica de Otay.

“Ahí empezaron a decir que iba a haber clases de música. Y mi mamá me quiso meter a muchas cosas, muchas infinidad de cosas, y no me gustaba nada. Así que dijo, bueno de que la niña no esté haciendo nada en casa, la llevamos a que agarre un instrumento”, recordó Ixchel Martínez.

Pronto, el ensayar en su casa y el salir a clases generó que el gusto por la música le fuera transmitido a su primo.

“Como yo vi que mi prima estaba tomando clases, yo le dije a mi tía, quiero entrar a clases de música. Y ya me dieron la opción de escoger, y yo escogí el cello”, detalló Helius Colorado Guillén.

Redes 2025

Ahora ambos pertenecen al programa Redes 2025 de la Orquesta de Baja California, que tiene como objetivo principal la formación de mejores ciudadanos y prevenir el delito a través de orquestas y coros 100% comunitarios.

Otra de la cualidades del programa, creado hace 10 años, es ser totalmente gratuito para los niños, quienes tienen un perfil común, vivir en condiciones económicas limitadas, como es el caso de la familia Martínez Guillén.

“A veces no nos alcanza para la gasolina. Andamos estirando, y entre el estira y el afloje, decimos, vas tal día y tal día, y ya los demás no te puedo llevar”, explicó Ixchel Guillén, madre y tía de los menores.

Sin embargo, el compromiso de la familia Martínez Guillén ha superado esos inconvenientes y uno de sus logros es mirar a los menores en los escenarios, como ocurrió en diciembre cuando los integrantes del programa Redes 2025 realizaron el último concierto del año en el Centro Cultural Tijuana.

“Es emocionante y muy satisfactorio el que te aplaudan”, recordó Ixchel, porque considera que es difícil apreciar la música clásica y porque los aplausos son un reconocimiento a su esfuerzo.

Con relación de lo que representa la música para ella, dijo que es algo que supera lo que se puede describir con palabras.

“No sabría cómo aclararlo en palabras. Es como una gran alegría por poder aprender algo y que yo le entienda... Cuando estoy tocando sí se nota que me ha ayudado mucho, porque si los niños de mi escuela me vieran tocar, se sorprenderían mucho que estoy tranquila, peinada y bien vestida”, agregó.

Más allá de la música

“Me ayuda en mis materias, en mis trabajos. Me ayuda a concentrarme en lo que estoy, no de que pasa una mosca y ya me desconcentro”, explicó Helius sobre los beneficios que le ha generado tocar un instrumento musical; sentir que comparte su tía, ya que ha sido testigo cómo mejoraron sus calificaciones desde que ingresó al programa de Redes.

Pero la experiencia musical trasciende la escuela y los entornos conflictivos donde viven los niños, como es el caso de la delegación Sánchez Taboada, una de las zonas con más homicidios en Tijuana.

“Estamos convencidos que la música ayuda a que el alumno no se distraiga en acciones ociosas que pueden inducir a la violencia. Estamos convencidos que quien toca un instrumento, que quien tiene la disciplina de abordar otro lenguaje, quien tiene esa capacidad desde niño de tener esa disciplina, de poder estar trabajando horas enteras con un instrumento, no tiene tiempo para estar pensando en acciones que sí pudieran ofrecerle otras personas, gente que esté metida en las drogas, en el narcomenudeo”, destacó la directora académica de la Orquesta de Baja California, Gloria Duarte.

Manifestó que eso es uno de los aspectos importantes del programa Redes 2025, que cambian el entorno de los niños y de sus familias.

“Eso es lo que exponemos, la posibilidad de llevar a las comunidades vida, llevar a las comunidades arte, llevar a las comunidades cultura, para que podamos ir poco a poco, porque es un camino muy largo, eliminando de nuestro lenguaje la palabra violencia, que tenemos incrustada en nuestro ADN. Los alumnos nuestros son alumnos felices, son alumnos contentos”, apuntó.

Esa transformación no ha terminado para la familia Martínez Guillén. Sayuri y Yeshua, de 9 y 7 años, desde hace poco tiempo se han sumado al programa Redes 2025 y ahora aprenden a tocar instrumentos de viento.

Tome nota

Cómo ayudar al programa Redes 2025 de la Orquesta de Baja California:

Contactos

Sitio web: https://cam-bc.org/

Teléfonos: (664) 684-0182 y

(664) 684-9464