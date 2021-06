Arranca Eurocopa con victoria de Italia sobre Turquía

Roma, Italia.- Italia esperó mucho el comienzo de esta Eurocopa de naciones. El viernes, demostró al fin sus progresos.

Tras la humillación que le supuso quedarse fuera del Mundial de 2018, la selección italiana había repuntado ya con una eliminatoria perfecta de 10 partidos para llegar al certamen continental, que se aplazó un año por el coronavirus.

Ahora, los Azzurri comenzaron con buen pie su primer torneo internacional de relevancia en cinco años, al golear el viernes 3-0 a Turquía en la inauguración de la Euro.

“Era importante comenzar bien. Es algo satisfactorio para nosotros, para el público y para todos los italianos”, dijo el técnico italiano Roberto Mancini. “Fue una noche maravillosa y espero que haya muchas más”.

Ciro Immobile y Lorenzo Insigne consiguieron sendos tantos luego que el zaguero turco Merih Demiral anotó en su propia puerta para dar la ventaja a los dirigidos por Mancini.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Stadio Olimpico de Roma.

Demiral desvió hacia las redes un centro de Domenico Berardi, luego de que intentó interceptarlo. Immobile empujó después un balón hacia el arco, tras un rebote que siguió a un tiro de Leonardo Spinazzola, coronando otra jugada que nació en los botines de Berardi.

Más tarde, Insigne definió combado tras un rechazo fallido del arquero Ugurcan Cakir.

La Azzurra, que sólo se ha coronado en la Euro de 1968, jamás había conseguido más de dos goles en un duelo de este certamen, de acuerdo con la UEFA.

Resultado

ITALIA VS. TURQUÍA

Goles:

Italia:Merih Demiral (53’ EC)

Ciro Immobile (66’)

Lorenzo Insigne (79’)

Estadio: Olímpico

HOY

Gales vs.Suiza 6:00

Dinamarca vs. Finlandia 9:00

Bélgica vs. Rusia 12:00

MAÑANA

Inglaterra vs. Croacia 6:00

Austria vs. Macedonia N. 9:00

Holanda vs. Ucrania 12:00