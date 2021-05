Arquitecto deportado lava autos para sobrevivir en Tijuana 

Tijuana, BC.- A simple vista pareciera un hombre como cualquier otro, pero Eduardo es arquitecto y profesor de música.

Originario de Michoacán, hace años migró a Estados Unidos en busca de una mejor vida, pero fue deportado hace casi un mes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cansado y sin dinero o papeles, se refugió en las calles donde fue asaltado dos veces.

Lava autos en estacionamiento

Careciendo de agua y comida se levanta todos los días a las 5:00 horas para caminar a un estacionamiento donde lava autos para sobrevivir.

“Yo duré sin comer tres días, yo quería lavar carros y pues la gente como estaba un poco sucio, pues no me dejaba, no me daba la oportunidad de hacer eso y pues me la pasé un poco mal y créame que la noche es una cosa espantosa, me la pasaba caminando para que no me agarrara la policía y más que nada para que no me asaltaran”, narró.

Eduardo solo busca una oportunidad para trabajar, no pide dinero ni caridad, y aunque gracias a la ayuda brindada de algunos tijuanenses ha logrado pagar un cuarto de hotel, dice que le gustaría poder rentar un departamento donde la renta no fuera tan cara para poder tener acceso a los servicios básicos.

50 pesos por lavar autos

“Estoy ahorita todos los días en el KFC de Palmas, ahí me pueden encontrar, los dejo muy bonitos y pues estamos echándole ganas, 50 pesos por carro y se los dejo muy bien, por dentro y por fuera son 100 pesos”, explicó.

Su esposa Juanita al enterarse, decidió dejarlo todo y viajar a Tijuana para trabajar juntos, gracias a eso ella trajo los papeles de Eduardo que avalan que es estudiado y en lo que consigue otro empleo se mantendrán de lavar autos juntos.

Fotos: Tomadas de video

“A la Policía también que nos echen la mano, a la gente que estamos en la calle, que no nada más nos levanten así, créame que muchos no somos malas personas, queremos salir adelante, pero no podemos conseguir trabajo por papeles, gracias a Dios yo ya tengo todos mis papeles que me trajo mi esposa”, agregó.

Para finalizar pidió el apoyo de la ciudadanía para poder conseguir un empleo formal.

“Créanme que soy muy bueno en lo que hago, tengo ya todos mis documentos y les pido ayuda por favor”, finalizó.