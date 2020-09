Arman un 'picnic' en casa

Tijuana, BC.-Con la nueva normalidad, Carolina Martínez y Esther Camacho vieron la oportunidad de emprender su negocio 'Let's picnic', dedicado a montar decoraciones en casas para fiestas o veladas románticas.

Desde inicio del año planearon este proyecto, que detonó gracias a las nuevas normas de distanciamiento social; su idea principal era hacer picnic con tipis de día para los niños.

Su negocio dio un giro cuando las contactaron para eventos de adultos, solo han tenido un evento infantil y el resto varían entre jóvenes de 18 años hasta adultos de 50 años; el picnic con más concurrencia que organizaron fue de 15 personas.

La gente no quiere dejar de celebrar sus fechas importantes en esta pandemia por el Covid-19, esto les ayudó a tener auge; les pedían mobiliario para 40 asistentes, pero su capacidad máxima es de 20, para respetar la sana distancia.

“Ha sido muy bonita la aceptación y la verdad que las clientas se han quedado muy satisfechas con el resultado de los eventos, entonces ahí la llevamos, yo siento que vamos bien”, comentó Carolina Martínez.

Detalló que su misión es innovar y adaptarse, un ejemplo de ello es que hora tienen un tipi para adultos, porque están pensando en la época del frío y cómo seguir realizando sus eventos.

Dan a los clientes la opción de elegir su temática, así como los colores que deseen utilizar, dijo, que han hecho eventos de Stich, Star Wars, entre otros.

“Damos un poquito más ahí del pasito para que no sea como todos los eventos que ves ahorita, son muy hermosos, a mí me encanta muchos de los trabajos de las muchachas que hacen eventos, pero siento que todas van sobre una misma línea, no tan personalizados”, expresó la decoradora.

Carolina complementó 'Let’s picnic' además ofrecer pasteles temáticos con su pastelería 'Bake You Happy', que también inició recientemente, lo que requiere más inversión de su tiempo.

El gasto mayor para ellas fueron las mesas, las pidieron especiales, con madera que resista los traslados y el uso; lo que han trabajado lo reinvirtieron en nuevo mobiliario, para contar con más variedad, agregó.

Siempre buscan equilibrar su trabajo con su vida diaria, cuidar de sus familias, el estar planificando los eventos y sanitizar todos los artefactos cuando los recogen, para preservar la seguridad de todos,

Su servicio es requerido frecuentemente, por lo que han llegado a tener hasta seis eventos en una semana.