Araceli Martínez-Rose: Pasión por el periodismo

Martínez-Rose aprovecha cada oportunidad laboral: actualmente radica en Alemania desde donde publica libros, coordina cultura y deporte en la Red Global de Mexicanos en Alemania-Hessen y funge como periodista deportiva de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva.

¿Qué sientes al ser reconocida como una “máster” del periodismo en el mundo?



“Para mí es un orgullo que con esta carrera que se me dio tan orgánicamente se me reconozca, pero no se trata de ser alguien grande, se trata de sembrar tu mejor semilla y dejar un legado”.

¿Qué te apasiona de lo que haces?



“Conversar, ya que ha sido una forma maravillosa de encontrar espejos en el mundo; son una maravilla las experiencias que te dan las conversaciones de esta profesión”.

Entre tantos premios y reconocimientos, ¿cuál es el que más te hace sentir orgullosa?



“El Media Alliance Lee Award: ese premio me abrió los ojos para darme cuenta que me estaba convirtiendo en periodista seria”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Me gustaría regresar a la televisión, siempre la extraño; en Alemania, también me gustaría una corresponsalía para medios en México o Estados Unidos y escribir”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



“Admiro mucho lo que los ciudadanos y los tijuanenses por adopción han logrado hacer por esta frontera; ahora Baja California es un semillero hermoso de talento que nos hace sentir muy orgullosos”.

“Al dormir, pones a reposar tus anhelos y en balance tus acciones del día; también da la oportunidad de agradecer lo nuevo que vino a tu vida y al despertar, llevas a cabo las cosas que soñaste”

‘Highlights’