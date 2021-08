Apuran escuelas de Tijuana preparativos del regreso a clases

Las escuelas autorizadas por las secretarías de Educación y de Salud se dijeron listas para recibir a los primeros estudiantes que podrán tener clases semi presenciales en el Estado.

Así lo confirmaron la Secretaría Estatal de Educación y los directivos de los planteles a cuatro días que inicie el ciclo escolar 2021-2022.

La dependencia estatal recordó que en la primera semana del nuevo ciclo escolar contemplan que 48 escuelas del Estado, desde básica a superior, inicien con las clases presenciales.

Detalló que la matrícula de estos planteles es de 18 mil 896 estudiantes, de los cuales 6 mil 586 son de educación básica. Con relación de los planteles públicos confirmados en Tijuana para la primera semana del retorno son Conalep Tijuana I y Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).

Además de la Secundaria Técnica 42, la cual sustituyó a la Secundaria 20 Sindicato Alba Roja por ubicarse en una zona con casos activos de coronavirus.

Y los del sistema privado, las escuelas autorizadas son Instituto Anáhuac de Tijuana, Instituto Ramiro Kolbe Presidentes, Secundaria Particular Instituto Colonias Kolbe, Cumbres y Universidad Internacional de las Californias (UDCI).

La mayoría de los directivos coincidió en que esta Nueva Normalidad Escolar debe iniciar para detener el rezago académico y los daños socioemocionales que presentan los alumnos debido al confinamiento.

Por una parte estoy de acuerdo, porque los niños se atrasan mucho, no está aprendiendo igual con las clases virtuales, pero por otra parte no estoy de acuerdo porque están propensos al contagio. Mi hija no está vacunada contra el Covid-19 todavía y eso me preocupa”, dijo Herminia Trujillo, madre de tres estudiantes, uno de ellos de preparatoria.