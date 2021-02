Apuesta Miguel Ángel Badiola por detonar la gastronomía nacional

El sector empresarial de Tijuana está más unido que nunca, por lo que estoy seguro que quien dirija próximamente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desempeñará una loable labor, en tanto, mi interés se dirige en potenciar la industria gastronómica del país.

Lo anterior lo expresó Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Baja California, y Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de este organismo.

"Mediante este comunicado quiero dar a conocer que me bajo de la contienda para presidir el CCE, pues me he inclinado por continuar luchando por los intereses de la industria gastronómica, a un espectro mayor", apuntó.

Badiola Montaño refirió que el CCE ha logrado generar una unidad muy importante, de tal manera que reitera su firme respaldo a quien asuma la dirigencia de este organismo cúpula.

"Estamos más unidos que nunca, sin embargo, el sector gastronómico ha representado una prioridad en mi gestión durante los últimos cuatro años y esto quiero continuarlo, ahora desde una trinchera más amplia, por lo que pienso postularme para la presidencia de Canirac Nacional", expresó.

El líder estatal del gremio restaurantero resaltó que la gastronomía ha sido un motor económico y generador de empleos que, en Baja California, ha dado muestra de ser exitoso, aún en condiciones tan adversas como la pandemia.

"Esta experiencia y resultados que hemos obtenido a lo largo de estos cuatro años al frente de la Canirac Tijuana y Canirac Baja California, considero que me han dado las herramientas necesarias para encabezar la cámara a nivel nacional", argumentó.

Finalmente, Miguel Ángel Badiola destacó la importancia que reviste la Gastronomía, donde México tiene un gran potencial para detonar en el plano nacional e internacional, gracias a la gran diversidad culinaria que tiene todo para convertirse en sector generador de economía para el país.