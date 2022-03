Aproximadamente tres horas de espera para tramitar la tarjeta de circulación

Tijuana BC.- Interesados en renovar y tramitar la tarjeta de circulación realizan aproximadamente entre dos a tres horas de fila para obtenerla en la instalaciones de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas ubicada en la Vía Rápida, 20 de Noviembre.

La ciudadana Sandra Caballo índico que a partir de las 10:00 horas de la mañana se integró a la fila pero no contaba que el tiempo de espera era extenso, sin embargo no tuvo otra opción que quedarse ya que mañana no podría asistir a las instalaciones.

Larga espera

El señor Luis Leonaldo, expuso que llevaba más de tres horas esperando a que fuera su turno ya que llegó desde las 8:00 horas de la mañana estimando salir antes de las 10:00 horas.

Foto: Viridiana Lepe

Manifestó que el personal es muy lento para dar el servicio mientras existen más de cinco cajas abiertas pero solo en una dan atención.

Además que se siente expuesto por la aglomeración que había en el establecimiento al observar que no se respetaba la sana distancia de 1.5 metros por cliente.

“Aparte del mal servicio, también no hay espacio para todos, nadie respeta la distancia y aún está el Covid” .